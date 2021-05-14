Посольство США обязали до 1 августа выполнить требование по запрету найма россиян

Посольство и консульские учреждения США в России должны привести состав своего персонала в соответствие с требованием Москвы до 1 августа. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на официального представителя МИД РФ Марию Захарову.

Она напомнила, что руководство России в ответ на враждебные действия США решило запретить нанимать россиян на работу в посольства и консульские учреждениями недружественных государств.

"С учётом того, что для реализации данной меры потребуется время, МИД России ожидает, что посольство и консульские учреждения США в нашей стране не позднее 1 августа сего года приведут состав своего персонала в соответствие с указанными требованиями", — заключила Захарова, подчеркнув, что данная мера утверждена указом президента от 23 апреля и данный вопрос "закрыт окончательно и бесповоротно".

Ранее в пятницу Правительство России утвердило перечень недружественных стран, в него вошли США и Чехия. Перечень был принят в соответствии с указом президента РФ Владимира Путина "О применении мер воздействия (противодействия) на недружественные действия иностранных государств". Напомним, ранее российский лидер подписал указ об ответных мерах на недружественные действия других стран. Это сделано в целях защиты интересов и безопасности Российской Федерации. В частности, документ ограничивает наём россиян в дипломатические и консульские миссии государств, наделённых таким статусом.