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СК показал кадры задержания убийцы 12-летней девочки в Нижегородской области

Особую благодарность правоохранители выразили жителям посёлка Большое Козино, которые помогли в кратчайшие сроки выйти на след злоумышленника.

14 мая, 16:59

Кадры задержания мужчины, сознавшегося в убийстве девочки из Нижегородской области. Видео © СКР по Нижегородской области

Следователи по расследованию особо важных дел во взаимодействии с оперативными сотрудниками регионального МВД по горячим следам установили и задержали 49-летнего Сергея М., подозреваемого в жестоком убийстве 12-летней девочки в Нижегородской области.

По месту жительства мужчины был проведён обыск. В настоящее время следователи детально допрашивают задержанного.

Убийца 12-летней девочки из Нижегородской области на зоне имел кличку Чикатило

Убийца 12-летней девочки из Нижегородской области на зоне имел кличку Чикатило

"СК выражает благодарность всем жителям региона, особенно посёлка Большое Козино, которые оказали содействие органам предварительного следствия и помогли в кратчайшие сроки выйти на след злоумышленника", — говорится на сайте ведомства.

По версии следствия, 13 мая мужчина на электричке прибыл из города Заволжье в рабочий посёлок Большое Козино. Когда он ехал на велосипеде, увидел незнакомую малолетнюю девочку, в лесополосе напал на неё, изнасиловал и убил, после чего скрылся с места преступления.

Задержанный житель Нижегородской области сознался в убийстве 12-летней школьницы

Задержанный житель Нижегородской области сознался в убийстве 12-летней школьницы

Как уже сообщал Лайф, трагедия произошла 13 мая в посёлке Большое Козино Нижегородской области. 12-летняя девочка вышла из школы и сразу позвонила маме, сказала, что уже идёт. Однако до дома она не дошла. Родные забили тревогу, искали пропавшую всем посёлком. Её тело вечером нашли местные жители в лесополосе в районе улицы Воинской и вызвали на место полицию. По факту трагедии возбуждено уголовное дело по статье "Убийство".

Лайф узнал мотив убийцы 12-летней школьницы из Нижегородской области

Лайф узнал мотив убийцы 12-летней школьницы из Нижегородской области

На теле девочки обнаружили следы сексуального насилия, а на шее школьницы было три ножевых ранения. Позже в деле появился подозреваемый — незнакомец подозрительно себя вёл около лесополосы, где было найдено тело пятиклассницы. Также мужчину заметили там за несколько дней до трагедии. Спустя некоторое время его задержали, он был ранее судим за изнасилование и насильственные действия сексуального характера. На допросе предполагаемый преступник сознался в убийстве 12-летней школьницы.

Криминалист — об убийце 12-летней девочки из Нижегородской области: Налицо признаки готового маньяка

Криминалист — об убийце 12-летней девочки из Нижегородской области: Налицо признаки готового маньяка

Авторы
Никита Могилев
Никита Могилев

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