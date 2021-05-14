СК показал кадры задержания убийцы 12-летней девочки в Нижегородской области

Кадры задержания мужчины, сознавшегося в убийстве девочки из Нижегородской области. Видео © СКР по Нижегородской области

Следователи по расследованию особо важных дел во взаимодействии с оперативными сотрудниками регионального МВД по горячим следам установили и задержали 49-летнего Сергея М., подозреваемого в жестоком убийстве 12-летней девочки в Нижегородской области.

По месту жительства мужчины был проведён обыск. В настоящее время следователи детально допрашивают задержанного.

"СК выражает благодарность всем жителям региона, особенно посёлка Большое Козино, которые оказали содействие органам предварительного следствия и помогли в кратчайшие сроки выйти на след злоумышленника", — говорится на сайте ведомства.

По версии следствия, 13 мая мужчина на электричке прибыл из города Заволжье в рабочий посёлок Большое Козино. Когда он ехал на велосипеде, увидел незнакомую малолетнюю девочку, в лесополосе напал на неё, изнасиловал и убил, после чего скрылся с места преступления.