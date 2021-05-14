Вирусолог Альтштейн оценил заявление Мясникова о начале третьей волны ковида в России

Российский вирусолог, доктор медицинских наук, профессор НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Анатолий Альтштейн в беседе с Лайфом прокомментировал недавнее заявление врача Александра Мясникова о начале третьей волны коронавируса в РФ. По его словам, сейчас говорить об этом преждевременно, нужно подождать хотя бы несколько дней и посмотреть, как изменится ситуация.

"Да, имеются признаки небольшого нарастания. По одному дню судить нельзя, правда, уже есть тенденция к повышению заболеваемости, особенно в Москве, но пока говорить о третьей волне всё-таки рановато", — сказал Альтштейн.

Вместе с тем вирусолог призвал подумать о более интенсивных темпах вакцинации, поскольку прививка от CoViD-19, по его мнению, является возможностью остановить новую волну. При этом профессор отметил, что введение жёстких карантинных мер в стране может навредить экономике, а также привести к ряду сложностей в других сферах.

"С помощью вакцинации можно остановить эту самую волну и вообще всю пандемию. Вакцина достаточно эффективная, это уже продемонстрировано", — резюмировал Альтштейн.