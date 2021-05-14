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В Новосибирске прошёл чемпионат по скоростному рытью могил

Проделанную работу жюри проверяло при помощи настоящих гробов. Победители справились с заданием за 38 минут.

14 мая, 17:31

Скриншот видео © Instagram / sashakryazhev

В Новосибирске прошли соревнования по копке могил на скорость. Видео © Instagram / sashakryazhev

Сегодня при одном из крематориев Новосибирска прошли соревнования по копке могил на скорость. Об этом сообщает телеграм-канал SOTA.

Как уточняется, кроме времени выполнения для победы участникам соревнования необходимо было соблюсти ещё два критерия: размер ямы (200 сантиметров в длину, 80 — в ширину, 160 — в глубину) и её аккуратность. При этом проделанную работу жюри оценивало при помощи настоящих гробов.

В чемпионате победила омская команда, справившаяся с заданием за 38 минут. Целью соревнований организаторы назвали повышение престижа профессии, в том числе среди молодёжи, и повышение уровня исполнения работ.

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Авторы
Евгения Измайлова
Евгения Измайлова

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