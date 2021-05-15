Столтенберг заявил о готовности НАТО к диалогу с Россией

НАТО сохраняет готовность к диалогу с Россией, при этом экономическое давление на Москву не должно быть снижено, заявил генеральный секретарь альянса Йенс Столтенберг.

"Это основа для нашего двустороннего подхода к России. Сдерживание, оборона и диалог. Мы предлагаем России диалог, но Россия всё равно ведёт себя агрессивно", — указал Столтенберг в ходе онлайн-дискуссии в рамках ежегодной германской религиозной конференции.

Как утверждает глава Североатлантического альянса, организация не хочет ни гонки вооружений, ни холодной войны в отношениях с Москвой. По словам Столтенберга, экономические санкции и давление на Россию должны сохраняться из-за якобы нарушений ею международного права. При этом НАТО должно быть готово к переговорам, заключил генсек.