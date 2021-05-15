Столтенберг заявил о готовности НАТО к диалогу с Россией
И обозначил основу двустороннего подхода альянса к отношениям с Москвой. По словам Столтенберга, организация не желает ни новой холодной войны, ни гонки вооружений.
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НАТО сохраняет готовность к диалогу с Россией, при этом экономическое давление на Москву не должно быть снижено, заявил генеральный секретарь альянса Йенс Столтенберг.
"Это основа для нашего двустороннего подхода к России. Сдерживание, оборона и диалог. Мы предлагаем России диалог, но Россия всё равно ведёт себя агрессивно", — указал Столтенберг в ходе онлайн-дискуссии в рамках ежегодной германской религиозной конференции.
Как утверждает глава Североатлантического альянса, организация не хочет ни гонки вооружений, ни холодной войны в отношениях с Москвой. По словам Столтенберга, экономические санкции и давление на Россию должны сохраняться из-за якобы нарушений ею международного права. При этом НАТО должно быть готово к переговорам, заключил генсек.
А 10 мая глава МИД ФРГ Хайко Маас заявил о готовности Евросоюза к диалогу с Москвой. При этом дипломат подчеркнул, что Брюссель намерен продолжать ту политику в отношении России, которой придерживается сейчас.
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