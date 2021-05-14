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Вице-премьер Чехии оценил попадание республики в число недружественных РФ стран

Гамачек заявил, что гордится своим участием в подготовке и реализации такой реакции на дело о взрывах в 2014 году.

14 мая, 18:55
<p>Ян Гамачек. Фото © ТАСС / EPA / MARTIN DIVISEK</p>

Ян Гамачек. Фото © ТАСС / EPA / MARTIN DIVISEK

Решение России включить Чехию в число недружественных стран говорит о том, что Прага проявила правильную реакцию на "дело Врбетице". С таким заявлением выступил первый вице-премьер Ян Гамачек.

"Решение РФ является подтверждением того, что Чехия правильно отреагировала на "дело Врбетице", — сказал он.

Гамачек заявил, что гордится своим участием в подготовке и реализации такой реакции со стороны Чехии, которая "так сильно повлияла на РФ, что нас сочли необходимым внести в список недружественных стран".

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Ранее Лайф сообщал, что Правительство России утвердило перечень недружественных стран, в него вошли США и Чехия. Согласно документу, отныне чешская дипмиссия может заключать трудовые договоры с 19 физлицами в России, а Соединённые Штаты — ни с кем.

Напомним, 17 апреля Чехия объявила о высылке 18 российских дипломатов и заявила о причастности российских спецслужб к взрывам на складе боеприпасов во Врбетице, которые произошли семь лет назад. Позже президент Чехии Милош Земан выступил с чрезвычайным телеобращением. В нём он заявил, что контрразведка страны не располагает доказательствами причастности России к взрывам на складе боеприпасов во Врбетице в 2014 году, а одной из рабочих версий произошедшего является обыкновенная халатность.

СМИ: Арендатор складов во Врбетице заявил о пропаже оружия после взрывов в 2014 году

СМИ: Арендатор складов во Врбетице заявил о пропаже оружия после взрывов в 2014 году

Авторы
Никита Могилев
Никита Могилев

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