Вице-премьер Чехии оценил попадание республики в число недружественных РФ стран

Решение России включить Чехию в число недружественных стран говорит о том, что Прага проявила правильную реакцию на "дело Врбетице". С таким заявлением выступил первый вице-премьер Ян Гамачек.

"Решение РФ является подтверждением того, что Чехия правильно отреагировала на "дело Врбетице", — сказал он.

Гамачек заявил, что гордится своим участием в подготовке и реализации такой реакции со стороны Чехии, которая "так сильно повлияла на РФ, что нас сочли необходимым внести в список недружественных стран".

Ранее Лайф сообщал, что Правительство России утвердило перечень недружественных стран, в него вошли США и Чехия. Согласно документу, отныне чешская дипмиссия может заключать трудовые договоры с 19 физлицами в России, а Соединённые Штаты — ни с кем.