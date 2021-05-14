Россия возобновляет авиасообщение с ещё пятью странами

Российская Федерация с 25 мая возобновляет авиасообщение с Исландией, Мальтой, Мексикой, Португалией и Саудовской Аравией. Об этом сообщил федеральный оперативный штаб.

Рейсы по маршруту Москва — Рейкьявик будут осуществляться дважды в неделю. В Валлетту из российской столицы также еженедельно будет отправляться по два рейса. Рейсы из Москвы в Канкун и Лиссабон будут осуществляться по три раза в неделю. В Джидду можно будет попасть прямыми рейсами из Москвы, Грозного, Махачкалы.

Кроме того, с 25 мая будет увеличено число регулярных рейсов в Южную Корею, Финляндию и Японию. Тогда же возобновится осуществление международных перелётов из аэропортов Омска, Сыктывкара, Челябинска, Магнитогорска и Улан-Удэ.