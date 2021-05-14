Суд арестовал обвиняемого в даче взятки сына экс-губернатора Самарской области. Видео © Следственный комитет России

Суд избрал меру пресечения сыну экс-губернатора Самарской области Николая Меркушкина Алексею в виде заключения под стражу. Об этом сообщается на сайте Следственного комитета России.

"Судом удовлетворено ходатайство следователя регионального управления СКР об избрании ему меры пресечения в виде заключения под стражу", — сказано в записи.

Алексею Меркушкину предъявлено обвинение в даче взятки, свою вину в преступлении он не признал. Сейчас проводится комплекс следственных действий для установления всех обстоятельств содеянного.

По данным следствия, в 2015 году Меркушкин-младший, занимая должность заместителя председателя Правительства Республики Мордовия и являясь фактическим акционером Мордовпромстройбанка, вместе с председателем совета директоров банка и ещё одним акционером передал взятку в размере более семи миллионов рублей начальнику отделения Банка России, чтобы по итогам проверки у Мордовпромстройбанка не отзывали лицензию.