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Суд арестовал обвиняемого в даче взятки сына экс-губернатора Самарской области

Ходатайство следствия было удовлетворено, свою вину в совершении преступления Меркушкин не признал.

14 мая, 18:13

Суд арестовал обвиняемого в даче взятки сына экс-губернатора Самарской области. Видео © Следственный комитет России

Суд избрал меру пресечения сыну экс-губернатора Самарской области Николая Меркушкина Алексею в виде заключения под стражу. Об этом сообщается на сайте Следственного комитета России.

"Судом удовлетворено ходатайство следователя регионального управления СКР об избрании ему меры пресечения в виде заключения под стражу", — сказано в записи.

Алексею Меркушкину предъявлено обвинение в даче взятки, свою вину в преступлении он не признал. Сейчас проводится комплекс следственных действий для установления всех обстоятельств содеянного.

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По данным следствия, в 2015 году Меркушкин-младший, занимая должность заместителя председателя Правительства Республики Мордовия и являясь фактическим акционером Мордовпромстройбанка, вместе с председателем совета директоров банка и ещё одним акционером передал взятку в размере более семи миллионов рублей начальнику отделения Банка России, чтобы по итогам проверки у Мордовпромстройбанка не отзывали лицензию.

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Ранее о задержании Алексея Меркушкина в аэропорту Шереметьево сообщил глава Комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Александр Хинштейн, а СК показал видео с места событий.

Авторы
Никита Могилев
Никита Могилев

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