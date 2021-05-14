Захарова прокомментировала отставку чешского генпрокурора

Официальный представитель российского МИД Мария Захарова прокомментировала отставку генерального прокурора Чехии Павла Земана на фоне дела о взрывах во Врбетице в 2014 году.

В беседе с "Лентой.ру" дипломат отметила, что принятое чешским чиновником решение — это внутреннее дело республики. От иных комментариев по ситуации Захарова воздержалась.

Ранее Павел Земан назвал причину своей отставки после 10 лет работы на посту генпрокурора. Он признался, что сложить полномочия его вынудило давление со стороны министра юстиции. Земан отметил, что покинул бы свой пост раньше, однако из-за дела о взрывах на складах боеприпасов во Врбетице в 2014 году задержался.