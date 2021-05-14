Захарова прокомментировала отставку чешского генпрокурора
Ранее Павел Земан признался, что сложить полномочия его вынудило давление со стороны министра юстиции.
Официальный представитель МИД России Мария Захарова. Фото © ТАСС / Пресс-служба МИД РФ
Официальный представитель российского МИД Мария Захарова прокомментировала отставку генерального прокурора Чехии Павла Земана на фоне дела о взрывах во Врбетице в 2014 году.
В беседе с "Лентой.ру" дипломат отметила, что принятое чешским чиновником решение — это внутреннее дело республики. От иных комментариев по ситуации Захарова воздержалась.
Ранее Павел Земан назвал причину своей отставки после 10 лет работы на посту генпрокурора. Он признался, что сложить полномочия его вынудило давление со стороны министра юстиции. Земан отметил, что покинул бы свой пост раньше, однако из-за дела о взрывах на складах боеприпасов во Врбетице в 2014 году задержался.
Напомним, 17 апреля Чехия объявила о высылке 18 российских дипломатов и заявила о причастности российских спецслужб к взрывам на складе боеприпасов во Врбетице, который произошёл семь лет назад. Позже президент Чехии Милош Земан выступил с чрезвычайным телеобращением. В нём он заявил, что контрразведка страны не располагает доказательствами причастности России к взрывам на складе боеприпасов во Врбетице в 2014 году, а одной из рабочих версий произошедшего является обыкновенная халатность.
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