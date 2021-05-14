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Момент тарана машиной сенатора Королёва другого авто в Липецке попал на видео

После инцидента парламентарий просто уехал с места ДТП, а затем, будучи за рулём с признаками алкогольного опьянения, был пойман инспекторами.

14 мая, 17:38

Российский сенатор Олег Королёв днём 13 мая протаранил другой автомобиль в Липецке, этот момент попал в объектив видеорегистратора. Об этом сообщает издание Gorod48.ru.

На кадрах видно, что Lexus LX 570, за рулём которого находился сенатор, пристраивается сзади другого автомобиля и некоторое время следует за ним. В какой-то момент он пытается обогнать иномарку, однако попадает на поребрик, машина Королёва подскакивает и таранит другого участника движения.

После этого сенатор просто уехал с места ДТП.

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Напомним, сенатора Олега Королёва остановили полицейские на дороге в Липецке с признаками алкогольного опьянения. Водители сняли на видео автомобиль парламентария с пробитыми колёсами, который с трудом ехал по обочине дороги. Когда его остановили сотрудники ГИБДД, Королёв отказался от прохождения медосвидетельствования. Даже его пресс-секретарь не смогла объяснить причины этого. После инцидента членство парламентария в "Единой России" было приостановлено.

Авторы
Никита Могилев
Никита Могилев

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