Момент тарана машиной сенатора Королёва другого авто в Липецке попал на видео

Российский сенатор Олег Королёв днём 13 мая протаранил другой автомобиль в Липецке, этот момент попал в объектив видеорегистратора. Об этом сообщает издание Gorod48.ru .

На кадрах видно, что Lexus LX 570, за рулём которого находился сенатор, пристраивается сзади другого автомобиля и некоторое время следует за ним. В какой-то момент он пытается обогнать иномарку, однако попадает на поребрик, машина Королёва подскакивает и таранит другого участника движения.