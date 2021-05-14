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Четыре человека погибли в лобовом столкновении легковушки и КамАЗа под Самарой

Удар был такой силы, что значительные повреждения получил даже самосвал, не говоря уже о "Ладе", от которой осталась груда металла.

14 мая, 18:09
<p>Фото © LIFE</p>

Фото © LIFE

Четыре человека погибли в результате серьёзного ДТП в Самарской области, где легковушка ВАЗ-2112 столкнулась с КамАЗом. Об этом Лайфу сообщил источник в экстренных службах.

Авария произошла около шести часов вечера в Сергиевском районе на 1070-м километре автодороги М5 "Урал". Отечественный автомобиль с водителем и тремя пассажирами вылетел на встречную полосу, где столкнулся с самосвалом. Удар был такой силы, что значительно повреждён оказался даже КамАЗ, не говоря уже о "Ладе", от которой осталась груда металла. Все находившиеся внутри легкового авто люди погибли на месте. Отмечается, что детей в числе жертв нет.

  • Фото © LIFE
    Фото © LIFE
  • Фото © LIFE
    Фото © LIFE
  • Фото © LIFE
    Фото © LIFE
  • Фото © LIFE
    Фото © LIFE

Фото © LIFE

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"По факту дорожно-транспортного происшествия будет проводиться проверка, по результатам которой будет принято процессуальное решение", — указали в региональном ГУ МВД.

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Ранее Лайф рассказывал, как в Крыму скорая с пациентом лоб в лоб столкнулась с легковушкой и перевернулась. В результате ДТП пострадали водители обоих транспортных средств и пациент скорой помощи.

Авторы
Наталья Исакова
Наталья Исакова

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