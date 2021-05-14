Четыре человека погибли в лобовом столкновении легковушки и КамАЗа под Самарой

Четыре человека погибли в результате серьёзного ДТП в Самарской области, где легковушка ВАЗ-2112 столкнулась с КамАЗом. Об этом Лайфу сообщил источник в экстренных службах.

Авария произошла около шести часов вечера в Сергиевском районе на 1070-м километре автодороги М5 "Урал". Отечественный автомобиль с водителем и тремя пассажирами вылетел на встречную полосу, где столкнулся с самосвалом. Удар был такой силы, что значительно повреждён оказался даже КамАЗ, не говоря уже о "Ладе", от которой осталась груда металла. Все находившиеся внутри легкового авто люди погибли на месте. Отмечается, что детей в числе жертв нет.