Четыре человека погибли в лобовом столкновении легковушки и КамАЗа под Самарой
Удар был такой силы, что значительные повреждения получил даже самосвал, не говоря уже о "Ладе", от которой осталась груда металла.
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Четыре человека погибли в результате серьёзного ДТП в Самарской области, где легковушка ВАЗ-2112 столкнулась с КамАЗом. Об этом Лайфу сообщил источник в экстренных службах.
Авария произошла около шести часов вечера в Сергиевском районе на 1070-м километре автодороги М5 "Урал". Отечественный автомобиль с водителем и тремя пассажирами вылетел на встречную полосу, где столкнулся с самосвалом. Удар был такой силы, что значительно повреждён оказался даже КамАЗ, не говоря уже о "Ладе", от которой осталась груда металла. Все находившиеся внутри легкового авто люди погибли на месте. Отмечается, что детей в числе жертв нет.
"По факту дорожно-транспортного происшествия будет проводиться проверка, по результатам которой будет принято процессуальное решение", — указали в региональном ГУ МВД.
Ранее Лайф рассказывал, как в Крыму скорая с пациентом лоб в лоб столкнулась с легковушкой и перевернулась. В результате ДТП пострадали водители обоих транспортных средств и пациент скорой помощи.
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