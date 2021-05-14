Охотник за бюджетными деньгами: за что сыну экс-губернатора Меркушкина грозит до 10 лет заключения

Меркушкина задержали в Шереметьево 13 мая. На кадрах, опубликованных МВД, видно, что полицейский и ещё один человек в штатском подходят к мужчине с рюкзаком (лиц не видно), который получает билет на стойке регистрации. По данным следователей, это был Алексей Меркушкин. Предположительно, он собирался вылететь в Минск рейсом SU 1842 авиакомпании "Аэрофлот". Буквально через полтора часа бывший чиновник мог оказаться в соседней стране, а оттуда вылететь в Европу.

Сейчас Меркушкин этапирован в Мордовию, где следователи решают вопрос о мере пресечения для него. Дело против экс-чиновника связано с Мордовпромстройбанком (МПСБ), где он был акционером. В 2015 году банку грозил отзыв лицензии, ревизоры Центробанка нашли в работе кредитной организации серьёзные нарушения. Тогда, по версии следствия, Меркушкин вместе с подельниками якобы обратился к начальнику отделения Банка России по Мордовии Александру Тренькину и предложил ему за семь миллионов рублей уладить вопрос. Тот согласился. Дело против Тренькина возбудили в январе 2021 года.

Показания на Алексея Меркушкина по делу о взятке дали топ-менеджер МПСБ Вячеслав Брыков и его давний партнёр Алексей Гришин (в прошлом — министр строительства Самарской области и проректор МГУ), которого задержали в 2020 году. Гришин признал вину и был переведён из СИЗО под домашний арест.

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По данным Лайфа, Меркушкин с Гришиным вместе начинали карьеру на кондитерской фабрике "Ламзурь". Они пересекались и в другом бизнесе. Оба фигурировали в числе владельцев городской управляющей компании "Деловая недвижимость" в Саранске с активами 287 млн рублей, а также саранской фирмы "Адвертис".

Примечательно также, что Алексей Гришин получил должность министра строительства в самарском правительстве после назначения в 2012-м губернатором региона Николая Меркушкина.

Хищение на 217 млн рублей

Следователи планировали задержание Алексея Меркушкина ещё в ноябре 2020 года, правда, по другому уголовному делу. Речь идёт о хищении 216,9 млн из бюджета Мордовии. Бывший чиновник здесь также проходит по делу обвиняемым.

Дело было возбуждено 29 сентября 2020 года, его расследует Следственное управление СК РФ по Мордовии. Оно также связано с Мордовпромстройбанком.

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Фигурантами дела стали председатель правления этого банка Татьяна Гришина и "неустановленные лица". По версии следствия, они похитили более 216 млн рублей из бюджета, которые были выделены на строительство Экспоцентра Мордовии. Причастными к этому преступлению силовики считают и Алексея Меркушкина, и Алексея Гришина. Дело расследуют по четвёртой части статьи 159 УК РФ (мошенничество, совершённое организованной группой либо в особо крупном размере). Только по этому делу Меркушкину может грозить до десяти лет колонии и штраф до одного миллиона рублей.

— Собрана достаточная совокупность доказательств, дающая основание полагать, что к совершённому преступлению причастен Меркушкин А.В, также являвшийся конечным бенефициаром деятельности ПАО "КБ "МПСБ", — говорится в письме на имя руководителя второго отдела Управления контроля за следственными органами ГСУ Следственного комитета России, опубликованном депутатом Государственной думы Александром Хинштейном.

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