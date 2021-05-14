Влюблённые в казанского убийцу: кто и почему превозносит в соцсетях Галявиева

Пора, конечно, привыкнуть, что мир сошел с ума. Иначе невозможно понять тот восторг, который испытывают девочки-подростки в Интернете к казанскому убийце детей Ильназу Галявиеву.

"Он красивый…", "он такой красивый, жаль, что поступил плохо...", "он же симпатичный парень, не верится мне, что он способен на такое", "я 10 минут на это залипаю...", "чёрт, какой красивый", "красивый парень, но очень жалко его…", "блин, рял красивый, жалко, что такую глупость сделал", "да, отобрал жизнь, но они тоже в каком-то случае виноваты, не только он", — заходятся слюнками девочки в "Тиктоке". "А по виду красивый, девочки, я влюбилась".

Неподготовленному человеку это безумие, наверное, ещё сложней воспринимать, нежели кадры расстрела детей в школе. И дело даже не в орфографии, которая нам как бы намекает, что школа клинически не справляется со своей задачей.

Потому что, оказывается, всё гораздо хуже, чем мы думали. Самостоятельное расчеловечивание аудитории 12+ идёт полным ходом и уже не останавливается ни на одной остановке. Хотя, конечно, ставить диагноз новому поколению и выносить приговор рановато. Потому что вот это женское безумие было всегда. Просто теперь его разносит по всему Интернету феномен социальных сетей, где на поверхности остаются только самые отмороженные и безумные. А соцсеть наводит на них микроскоп и подносит мегафон к губам. История нас учит, что, как бы ни был гнусен насильник и убийца, в женской аудитории всегда находятся персонажи, которые готовы за ним идти на край света.

Вы когда-нибудь задумывались, например, о том, что девушки тоннами пишут письма маньяку Александру Пичушкину, создают группы во "ВКонтакте", бьются за его внимание и, прости господи, за любовь? Это, напомню, нелюдь, который убил 49 человек в Битцевском парке. Девочки хотят его, вожделеют.

Что в голове у этих девочек? Психическое отклонение под названием гибристофилия? Это когда они ощущают особую тягу к насильникам и убийцам, не сознавая того, что они уже сами — чокнутые? Да, наверное. А, скорей всего, ещё и одиночество, и заниженная самооценка. Ну, этим-то нынче всё оправдывают: от занятий проституцией до убийства старушек. Примитивно устроенный мозг? Или наоборот — хитрозакрученный вызов обществу?

Сексуально озабоченные гражданки тихо кончают при слове "Чикатило" и пишут на форумах, что он не виноват и его оболгала проклятая судебная система. Да-да. Чикатило был давно и давно уже мёртв. Сейчас можно говорить всё что угодно и плести любые теории "ментовского заговора", лишь бы снова испытать сладостное чувство.

Но расстрел детей был только что, практически в прямом эфире, и тут уже ничего не спишешь на проклятый репрессивный аппарат, который оболгал "красивого мальчика". Поэтому уже возникает среди юных самок человека тема "они сами виноваты". И вот уже следующий этап мы увидим довольно скоро — истерику возбуждённых кровью интернет-вампирш "Ильназ — жертва!». Могу поставить сотку евро, это случится в ближайшую неделю — всё к тому идёт. Эти Красные Шапочки, окаменевшие поначалу от страха, уже писаются от восторга: вот он, Тёмный лес, и где-то там — страшный Волк, который уже для них лично не представляет угрозы. Кстати, это тоже одно из объяснений феномена женских восторгов по поводу убийц. И чем страшней, тем романтичней и притягательней.

Если бы я на минуту заподозрил, что вот эти девочки, которых их кумир довольно ехидно определил как "биоматериал", читали что-нибудь, кроме "Гарри Поттера", я бы решил, что они находятся под действием культуры, склонной романтизировать психические отклонения и преступления.

Но правда гораздо хуже: они просто тупы и необразованны. С гормоном "Тиктока" вместо мозга. Они не в состоянии ни мыслить логично, ни проводить параллели. А ещё хуже то, что гибристофилия — она коварная. Она только в пассивной фазе выражается в жажде совокупиться с убийцей. В активной фазе она означает готовность идти на преступление вместе с убийцей. То есть — соучастие. Первую фазу мы нынче наблюдаем в соцсетях. Когда выстрелит вторая — мы тоже скоро услышим.

Не стоит полагать, что "при царе-батюшке не было маньяков", — первым считается Николай Радкевич в 1909-м, и только отсутствие газетных публикаций и царских соцсетей не даёт нам возможности узнать, сколько у него было поклонниц. В СССР тоже были маньяки и жаждущие их любви — на это велись и следовательницы, и надзирательницы по лагерям. Это исторический факт. Но что делать, когда твоя соседка по парте пишет на форуме, что она влюблена в казанского убийцу? Для начала сменить парту. А дальше — как пойдёт.

Потому что плана ни у кого нет. Так называемая молодёжная политика примерно там же, где и Чикатило. Да и как вы представляете себе в XXI веке, где подростки все сидят в Сетях и, с одной стороны, атомизированы донельзя, а с другой — сплочены самыми безумными манипулятивными идеями и кампаниями, — "молодёжную политику"?