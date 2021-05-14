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Собянин: 99% вакцинировавшихся не болеют коронавирусом

Ранее градоначальник рассказал, что ситуация с ковидом в Москве остаётся стабильной, но уровень заболеваемости по-прежнему высок.

14 мая, 18:41
<p>Фото © ТАСС / Прокофьев Вячеслав</p>

Фото © ТАСС / Прокофьев Вячеслав

Мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что практически все, кто привился от коронавируса, после этого не заболевают ковидом. Об этом градоначальник рассказал в эфире телеканала "Россия-1".

"Все чувствуют себя хорошо. 99% не болеют после вакцины", — подчеркнул мэр российской столицы.

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Кроме того, он добавил, что с момента собственной вакцинации прошёл почти год, а титр антител ещё продолжает держаться.

"Можно вакцинацию не делать, но тогда ты обречён на то, что рано или поздно заболеешь", — указал столичный градоначальник, призвав не рисковать потерей здоровья.

Ранее Собянин рассказал, что ситуация с ковидом в Москве остаётся стабильной, но уровень заболеваемости по-прежнему большой. Мэр Москвы вновь призвал граждан вакцинироваться.

Авторы
Иван Косицын
Иван Косицын

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