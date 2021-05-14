Собянин: 99% вакцинировавшихся не болеют коронавирусом
Ранее градоначальник рассказал, что ситуация с ковидом в Москве остаётся стабильной, но уровень заболеваемости по-прежнему высок.
Фото © ТАСС / Прокофьев Вячеслав
Мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что практически все, кто привился от коронавируса, после этого не заболевают ковидом. Об этом градоначальник рассказал в эфире телеканала "Россия-1".
"Все чувствуют себя хорошо. 99% не болеют после вакцины", — подчеркнул мэр российской столицы.
Кроме того, он добавил, что с момента собственной вакцинации прошёл почти год, а титр антител ещё продолжает держаться.
"Можно вакцинацию не делать, но тогда ты обречён на то, что рано или поздно заболеешь", — указал столичный градоначальник, призвав не рисковать потерей здоровья.
Ранее Собянин рассказал, что ситуация с ковидом в Москве остаётся стабильной, но уровень заболеваемости по-прежнему большой. Мэр Москвы вновь призвал граждан вакцинироваться.
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