Собянин: 99% вакцинировавшихся не болеют коронавирусом

Мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что практически все, кто привился от коронавируса, после этого не заболевают ковидом. Об этом градоначальник рассказал в эфире телеканала "Россия-1".

"Все чувствуют себя хорошо. 99% не болеют после вакцины", — подчеркнул мэр российской столицы.

Кроме того, он добавил, что с момента собственной вакцинации прошёл почти год, а титр антител ещё продолжает держаться.

"Можно вакцинацию не делать, но тогда ты обречён на то, что рано или поздно заболеешь", — указал столичный градоначальник, призвав не рисковать потерей здоровья.