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Парламент Армении принял заявление о "кризисной ситуации в приграничных районах"

Согласно ему, Ереван может применить все соразмерные действия против провокации Азербайджана в Сюникской области, которые предусмотрены международным правом, конституцией и законодательством республики.

14 мая, 18:26
<p>Фото © <a href="http://www.parliament.am/news.php?cat_id=2&NewsID=14492&year=2021&month=05&day=10&lang=rus" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Парламент Армении</a></p>

Фото © Парламент Армении

Национальное собрание (парламент) Армении единогласно приняло заявление о "кризисной ситуации в приграничных районах" на фоне инцидента с Азербайджаном. Об этом сообщил вице-спикер Ален Симонян.

"Национальное собрание приняло заявление о "кризисной ситуации в приграничных районах, особенно в Сюнике, Гегаркунике, Вайоцдзоре, существующих проблемах, путях их решения, охране границы и проблемах с безопасностью", — сказал он в ходе заседания.

В заявлении сказано, что Армения сможет применить все соразмерные действия против провокации Азербайджана в Сюникской области, которые предусмотрены международным правом, конституцией и законодательством республики. Действия Баку, по мнению парламента, нарушают фундаментальные права человека, изложенные в учредительных документах ООН.

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Напомним, и.о. премьер-министра Армении Никол Пашинян обвинил Баку в посягательстве на суверенную территорию страны из-за событий в Сюникской области, где заметили азербайджанских военных. По его словам, военные в Сюникской области под предлогом "уточнения границы" попытались провести "определённые работы". Он подчеркнул, что есть карта, утверждённая Советской Арменией, Советским Азербайджаном и центральными властями, на которой ясно видно, где проходит граница между странами.

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Авторы
Никита Могилев
Никита Могилев

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