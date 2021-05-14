Парламент Армении принял заявление о "кризисной ситуации в приграничных районах"

Национальное собрание (парламент) Армении единогласно приняло заявление о "кризисной ситуации в приграничных районах" на фоне инцидента с Азербайджаном. Об этом сообщил вице-спикер Ален Симонян.

"Национальное собрание приняло заявление о "кризисной ситуации в приграничных районах, особенно в Сюнике, Гегаркунике, Вайоцдзоре, существующих проблемах, путях их решения, охране границы и проблемах с безопасностью", — сказал он в ходе заседания.

В заявлении сказано, что Армения сможет применить все соразмерные действия против провокации Азербайджана в Сюникской области, которые предусмотрены международным правом, конституцией и законодательством республики. Действия Баку, по мнению парламента, нарушают фундаментальные права человека, изложенные в учредительных документах ООН.