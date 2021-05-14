Парламент Армении принял заявление о "кризисной ситуации в приграничных районах"
Согласно ему, Ереван может применить все соразмерные действия против провокации Азербайджана в Сюникской области, которые предусмотрены международным правом, конституцией и законодательством республики.
Фото © Парламент Армении
Национальное собрание (парламент) Армении единогласно приняло заявление о "кризисной ситуации в приграничных районах" на фоне инцидента с Азербайджаном. Об этом сообщил вице-спикер Ален Симонян.
"Национальное собрание приняло заявление о "кризисной ситуации в приграничных районах, особенно в Сюнике, Гегаркунике, Вайоцдзоре, существующих проблемах, путях их решения, охране границы и проблемах с безопасностью", — сказал он в ходе заседания.
В заявлении сказано, что Армения сможет применить все соразмерные действия против провокации Азербайджана в Сюникской области, которые предусмотрены международным правом, конституцией и законодательством республики. Действия Баку, по мнению парламента, нарушают фундаментальные права человека, изложенные в учредительных документах ООН.
Напомним, и.о. премьер-министра Армении Никол Пашинян обвинил Баку в посягательстве на суверенную территорию страны из-за событий в Сюникской области, где заметили азербайджанских военных. По его словам, военные в Сюникской области под предлогом "уточнения границы" попытались провести "определённые работы". Он подчеркнул, что есть карта, утверждённая Советской Арменией, Советским Азербайджаном и центральными властями, на которой ясно видно, где проходит граница между странами.
Комментариев: 0