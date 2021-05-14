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Мощный торнадо обрушился на Ухань, повредив дома и повалив деревья

Точное число пострадавших от стихии устанавливают местные власти.

14 мая, 18:22
<p>Фото © Pixabay</p>

Фото © Pixabay

В результате обрушения торнадо на город Ухань в китайской провинции Хубэй пострадало несколько человек. Об этом сообщает информационное агентство Синьхуа.

Согласно информации издания, порывы шквалистого ветра в Ухани достигали 23,9 м/с. Как стало известно, смерч повредил множество строений, а также повалил деревья. В настоящее время местные власти уточняют число пострадавших.

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А несколькими днями ранее на Ухань обрушился сильнейший ураган и затопил здания. Бушующий ветер буквально валил с ног людей и разносил по городу мусор.

Авторы
Евгения Измайлова
Евгения Измайлова

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