Мощный торнадо обрушился на Ухань, повредив дома и повалив деревья

В результате обрушения торнадо на город Ухань в китайской провинции Хубэй пострадало несколько человек. Об этом сообщает информационное агентство Синьхуа.

Согласно информации издания, порывы шквалистого ветра в Ухани достигали 23,9 м/с. Как стало известно, смерч повредил множество строений, а также повалил деревья. В настоящее время местные власти уточняют число пострадавших.