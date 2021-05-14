Мощный торнадо обрушился на Ухань, повредив дома и повалив деревья
Точное число пострадавших от стихии устанавливают местные власти.
Фото © Pixabay
В результате обрушения торнадо на город Ухань в китайской провинции Хубэй пострадало несколько человек. Об этом сообщает информационное агентство Синьхуа.
Согласно информации издания, порывы шквалистого ветра в Ухани достигали 23,9 м/с. Как стало известно, смерч повредил множество строений, а также повалил деревья. В настоящее время местные власти уточняют число пострадавших.
А несколькими днями ранее на Ухань обрушился сильнейший ураган и затопил здания. Бушующий ветер буквально валил с ног людей и разносил по городу мусор.
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