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В США вынесли приговор экс-спецназовцу "за шпионаж" в пользу России

Обвинение требовало для него 17 лет лишения свободы, а защита добивалась пятилетнего срока.

14 мая, 18:19
<p>Питер Рафаэль Дзибински Деббинс. Фото © <a href="https://apnews.com/" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Associated Press</a> / Alexandria Sheriff&#x27;s Office</p>

Питер Рафаэль Дзибински Деббинс. Фото © Associated Press / Alexandria Sheriff's Office

Сегодня суд в штате Вирджиния, США, приговорил отставного спецназовца Питера Рафаэля Дзибински Деббинса, признанного виновным в шпионаже в пользу РФ, к 15 годам и восьми месяцам тюрьмы. Об этом сообщается в пресс-релизе американского Министерства юстиции.

Как указывает ведомство, обвинение требовало для Дзибински Деббинса более сурового наказания — 17 лет заключения. В то же время сторона защиты настаивала на том, чтобы осуждённому назначили лишь пять лет тюрьмы.

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При этом отмечается, что в суде бывший спецназовец принёс глубочайшие извинения за содеянное, подчеркнув, что пал "жертвой российской разведки и подверг себя опасности", когда сознался в том, что работал на неё.

"Я страдал в моём одиноком молчании целых 25 лет", — заявил Дзибински Деббинс на заседании.

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По данным Associated Press, адвокат экс-спецназовца в суде утверждал, что действия его подзащитного нанесли минимальный ущерб Соединённым Штатам, а сотрудники российских спецслужб якобы шантажировали Дзибински Деббинса, угрожая обнародовать подробности его личной жизни.

Питер Рафаэль Дзибински Деббинс служил в специальном подразделении американских сухопутных сил, известном как "зелёные береты". Его обвинили в сговоре с сотрудниками российских разведывательных служб и передаче информации, касающейся вопросов национальной обороны. По версии следствия, отставной боец спецназа был завербован в 1996 году, когда приехал в Челябинск в рамках образовательной программы. В 1997 году, как считают обвинители, спецслужбы РФ дали Дзибински Деббинсу кодовое имя Икар Лесников. Позднее бывший военнослужащий сознался в шпионаже и своём сотрудничестве с РФ.

Авторы
Евгения Измайлова
Евгения Измайлова

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