Сегодня суд в штате Вирджиния, США, приговорил отставного спецназовца Питера Рафаэля Дзибински Деббинса, признанного виновным в шпионаже в пользу РФ, к 15 годам и восьми месяцам тюрьмы. Об этом сообщается в пресс-релизе американского Министерства юстиции.

Как указывает ведомство, обвинение требовало для Дзибински Деббинса более сурового наказания — 17 лет заключения. В то же время сторона защиты настаивала на том, чтобы осуждённому назначили лишь пять лет тюрьмы.

При этом отмечается, что в суде бывший спецназовец принёс глубочайшие извинения за содеянное, подчеркнув, что пал "жертвой российской разведки и подверг себя опасности", когда сознался в том, что работал на неё.

"Я страдал в моём одиноком молчании целых 25 лет", — заявил Дзибински Деббинс на заседании.

По данным Associated Press, адвокат экс-спецназовца в суде утверждал, что действия его подзащитного нанесли минимальный ущерб Соединённым Штатам, а сотрудники российских спецслужб якобы шантажировали Дзибински Деббинса, угрожая обнародовать подробности его личной жизни.