Климкина испугали слова Путина об Украине как об "анти-России"

Бывший министр иностранных дел Украины Павел Климкин поделился опасениями в связи со словами президента РФ Владимира Путина, который заявил о превращении Незалежной в "анти-Россию".

"Слова Путина сегодня о нас как "анти-России" не стоит недооценивать. Это не очередная находка спичрайтеров", — написал Климкин в "Фейсбуке".

Экс-глава МИД отметил, что российский лидер говорит об Украине как о постоянном источнике проблем для России. Климкин подчеркнул, что Путин "именно такой лексики ещё не применял". По словам бывшего министра иностранных дел, ответ Кремля будет асимметричным и очень жёстким.