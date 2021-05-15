Климкина испугали слова Путина об Украине как об "анти-России"
Экс-глава МИД Незалежной отметил, что российский лидер "именно такой лексики ещё не применял".
Павел Климкин. Фото © ТАСС / ZUMA
Бывший министр иностранных дел Украины Павел Климкин поделился опасениями в связи со словами президента РФ Владимира Путина, который заявил о превращении Незалежной в "анти-Россию".
"Слова Путина сегодня о нас как "анти-России" не стоит недооценивать. Это не очередная находка спичрайтеров", — написал Климкин в "Фейсбуке".
Экс-глава МИД отметил, что российский лидер говорит об Украине как о постоянном источнике проблем для России. Климкин подчеркнул, что Путин "именно такой лексики ещё не применял". По словам бывшего министра иностранных дел, ответ Кремля будет асимметричным и очень жёстким.
Ранее Лайф рассказывал, что Киев заинтересован провести встречу Путина и Зеленского как можно быстрее. На Украине утверждают, что процесс согласования условий переговоров продолжается, но детали озвучивать пока рано.
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