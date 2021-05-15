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Климкина испугали слова Путина об Украине как об "анти-России"

Экс-глава МИД Незалежной отметил, что российский лидер "именно такой лексики ещё не применял".

15 мая, 05:27
<p>Павел Климкин. Фото © ТАСС / ZUMA</p>

Павел Климкин. Фото © ТАСС / ZUMA

Бывший министр иностранных дел Украины Павел Климкин поделился опасениями в связи со словами президента РФ Владимира Путина, который заявил о превращении Незалежной в "анти-Россию".

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"Слова Путина сегодня о нас как "анти-России" не стоит недооценивать. Это не очередная находка спичрайтеров", — написал Климкин в "Фейсбуке".

Экс-глава МИД отметил, что российский лидер говорит об Украине как о постоянном источнике проблем для России. Климкин подчеркнул, что Путин "именно такой лексики ещё не применял". По словам бывшего министра иностранных дел, ответ Кремля будет асимметричным и очень жёстким.

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Авторы
Варвара Романова
Варвара Романова

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