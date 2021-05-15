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Россиянам объяснили, за какие настенные надписи можно сесть в тюрьму

В большинстве случаев за это штрафуют как за мелкое хулиганство, но иногда могут дать и реальный срок за решёткой.

15 мая, 04:48
<p>Фото © Pixabay</p>

Фото © Pixabay

Нанесение на стены нецензурных надписей и соответствующих рисунков — это нарушение общественного порядка. За такое могут привлечь как к административной, так и к уголовной ответственности. Как пояснил адвокат Алексей Добрынин, всё зависит от масштабов повреждённого имущества и содержания самих надписей.

"Если в результате надпись невозможно стереть ни мылом, ни тряпкой, а результат такого "творчества" причинил значительный материальный ущерб владельцу имущества, такие действия могут быть квалифицированы уже по статье Уголовного кодекса РФ", — сказал в беседе с РИА "Новости" адвокат.

Он пояснил, что порча частного забора может грозить лишением свободы на срок до двух лет, а нанесение надписей в транспорте или на фасаде зданий — максимум арестом на три месяца. А вот за публичные призывы к экстремизму или терроризму придётся ответить по всей строгости закона — до четырех-пяти лет лишения свободы.

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Авторы
Артем Порвин
Артем Порвин

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