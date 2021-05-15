Россиянам объяснили, за какие настенные надписи можно сесть в тюрьму
В большинстве случаев за это штрафуют как за мелкое хулиганство, но иногда могут дать и реальный срок за решёткой.
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Нанесение на стены нецензурных надписей и соответствующих рисунков — это нарушение общественного порядка. За такое могут привлечь как к административной, так и к уголовной ответственности. Как пояснил адвокат Алексей Добрынин, всё зависит от масштабов повреждённого имущества и содержания самих надписей.
"Если в результате надпись невозможно стереть ни мылом, ни тряпкой, а результат такого "творчества" причинил значительный материальный ущерб владельцу имущества, такие действия могут быть квалифицированы уже по статье Уголовного кодекса РФ", — сказал в беседе с РИА "Новости" адвокат.
Он пояснил, что порча частного забора может грозить лишением свободы на срок до двух лет, а нанесение надписей в транспорте или на фасаде зданий — максимум арестом на три месяца. А вот за публичные призывы к экстремизму или терроризму придётся ответить по всей строгости закона — до четырех-пяти лет лишения свободы.
Ранее юрист предупредила дачников о штрафах за одуванчики, ромашку и мяту на участке. По её словам, по закону предусмотрена ответственность за нарушение правил борьбы с опасными вредителями, возбудителями болезней растений, сорняками. В Госдуме затем утверждения о таких штрафах опровергли.
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