Россиянам объяснили, за какие настенные надписи можно сесть в тюрьму

Нанесение на стены нецензурных надписей и соответствующих рисунков — это нарушение общественного порядка. За такое могут привлечь как к административной, так и к уголовной ответственности. Как пояснил адвокат Алексей Добрынин, всё зависит от масштабов повреждённого имущества и содержания самих надписей.

"Если в результате надпись невозможно стереть ни мылом, ни тряпкой, а результат такого "творчества" причинил значительный материальный ущерб владельцу имущества, такие действия могут быть квалифицированы уже по статье Уголовного кодекса РФ", — сказал в беседе с РИА "Новости" адвокат.