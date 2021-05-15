"Закон для всех един": Глава Липецкой области впервые прокомментировал странную езду сенатора Королёва
Губернатор рассказал, что материалы проверки по факту инцидента переданы в прокуратуру, сам он намерен обратиться в Совфед.
Игорь Артамонов (слева), Олег Королёв. Фото © Пресс-служба Администрации Липецкой области
Глава Липецкой области Игорь Артамонов заявил о решении обратиться в Совет Федерации. Он попросит рассмотреть вопрос о привлечении сенатора от региона Олега Королёва к ответственности после его странной езды, которая стала причиной ДТП . Об этом говорится на странице Артамонова в "Инстаграме".
Глава региона отметил, что, как высшее должностное лицо субъекта, не может не высказать своего отношения к случившемуся. Он подчеркнул, что "правила дорожного движения, как и законы, едины для всех жителей Российской Федерации", их обязаны соблюдать все, независимо от должности.
В прокуратуру области уже направлены материалы, собранные полицией по факту нарушения правил, допущенного Королёвым. По данным Артамонова, "в известность поставлена" и Генпрокуратура.
"На основании результатов проверок, согласно процедуре, Совет Федерации будет выносить решение о привлечении Олега Королёва к ответственности. В ближайшее время я направлю соответствующее обращение в Совет Федерации", — заключил Артамонов.
Напомним, сенатора Олега Королёва остановили полицейские на дороге в Липецке с признаками алкогольного опьянения. Водители сняли на видео автомобиль парламентария с пробитыми колёсами, который с трудом ехал по обочине дороги. Королёв отказался от прохождения медосвидетельствования. Даже его пресс-секретарь не смогла объяснить причины этого. После инцидента членство парламентария в "Единой России" было приостановлено.
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