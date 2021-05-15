"Закон для всех един": Глава Липецкой области впервые прокомментировал странную езду сенатора Королёва

Глава Липецкой области Игорь Артамонов заявил о решении обратиться в Совет Федерации. Он попросит рассмотреть вопрос о привлечении сенатора от региона Олега Королёва к ответственности после его странной езды, которая стала причиной ДТП . Об этом говорится на странице Артамонова в "Инстаграме".

Глава региона отметил, что, как высшее должностное лицо субъекта, не может не высказать своего отношения к случившемуся. Он подчеркнул, что "правила дорожного движения, как и законы, едины для всех жителей Российской Федерации", их обязаны соблюдать все, независимо от должности.

В прокуратуру области уже направлены материалы, собранные полицией по факту нарушения правил, допущенного Королёвым. По данным Артамонова, "в известность поставлена" и Генпрокуратура.