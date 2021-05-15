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Многодетным семьям разъяснили, на какие выплаты они могут рассчитывать

Деньги на содержание подрастающего поколения можно получать как в виде начислений, так и виде налоговых вычетов.

15 мая, 03:35
<p>Фото © Pixabay</p>

Фото © Pixabay

В России есть целый ряд льгот и выплат для многодетных семей. В частности, речь идёт о материнском капитале, единовременном пособии, льготной ипотеке и других способах поддержки.

Как напоминает "Парламентская газета", кроме материнского капитала родители могут рассчитывать на пособие по беременности и родам. В нынешнем году максимальный размер выплаты — 29 600,48 рубля в месяц, минимальный — 6752 рубля.

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Единовременное пособие при рождении ребёнка составляет почти 19 тысяч рублей. Также работающие многодетные родители имеют право на налоговый вычет. За первых двух детей полагается по 1400 рублей, а за третьего и последующих — по 3000. Существует и дополнительный вычет за жильё и участок. Помимо этого в нашей стране действует льготная ипотека. Родители могут получить выплату в размере 450 000 рублей на погашение долга.

Добавим, что многодетные семьи имеют льготу 30% при оплате коммунальных услуг, могут бесплатно ездить в общественном транспорте, а также освобождаются от уплаты транспортного налога. Дети из таких семей могут бесплатно питаться в школах, раз в месяц посещать музеи, а их родители получают компенсацию за покупку школьной формы и лекарств.

Также существуют субсидии на подсобное хозяйство. Семьям полагается единовременная выплата на строительство или покупку дома на участке, а также приобретение транспорта, проведение коммуникаций. Многодетным семействам обязаны выделить средства на возмещение части затрат на обновление и улучшение хозяйства. Кроме того, семьи, проживающие в стеснённых условиях, могут претендовать на социальное жильё по договору найма.

Как сообщал Лайф ранее, выплаты по 10 тысяч рублей семьям со школьниками осуществят до середины августа.

Авторы
Иван Косицын
Иван Косицын

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