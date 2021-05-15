Многодетным семьям разъяснили, на какие выплаты они могут рассчитывать

В России есть целый ряд льгот и выплат для многодетных семей. В частности, речь идёт о материнском капитале, единовременном пособии, льготной ипотеке и других способах поддержки.

Как напоминает "Парламентская газета", кроме материнского капитала родители могут рассчитывать на пособие по беременности и родам. В нынешнем году максимальный размер выплаты — 29 600,48 рубля в месяц, минимальный — 6752 рубля.

Единовременное пособие при рождении ребёнка составляет почти 19 тысяч рублей. Также работающие многодетные родители имеют право на налоговый вычет. За первых двух детей полагается по 1400 рублей, а за третьего и последующих — по 3000. Существует и дополнительный вычет за жильё и участок. Помимо этого в нашей стране действует льготная ипотека. Родители могут получить выплату в размере 450 000 рублей на погашение долга.

Добавим, что многодетные семьи имеют льготу 30% при оплате коммунальных услуг, могут бесплатно ездить в общественном транспорте, а также освобождаются от уплаты транспортного налога. Дети из таких семей могут бесплатно питаться в школах, раз в месяц посещать музеи, а их родители получают компенсацию за покупку школьной формы и лекарств.

Также существуют субсидии на подсобное хозяйство. Семьям полагается единовременная выплата на строительство или покупку дома на участке, а также приобретение транспорта, проведение коммуникаций. Многодетным семействам обязаны выделить средства на возмещение части затрат на обновление и улучшение хозяйства. Кроме того, семьи, проживающие в стеснённых условиях, могут претендовать на социальное жильё по договору найма.