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Мощный взрыв в израильском порту: ракета ХАМАС попала в резервуар с топливом

Армия Израиля за эту неделю насчитала уже около двух тысяч реактивных снарядов, выпущенных из сектора Газа.

15 мая, 03:22

Мощный взрыв в израильском порту: ракета ХАМАС попала в резервуар с топливом. Видео © Twitter / IDF

Боевики палестинской организации ХАМАС осуществили очередной обстрел территории Израиля. Одна из ракет, выпущенных из сектора Газа, попала в топливный резервуар в городском порту Ашдода. Произошёл мощный взрыв и начался пожар.

В Армии обороны Израиля заявили, что эта атака не останется без ответа. Самолёты израильских ВВС нанесли удары по нескольким ракетным пусковым площадкам и двум "террористическим структурам" ХАМАС в секторе Газа.

Израиль нанёс удары по квартирам членов ХАМАС

Израиль нанёс удары по квартирам членов ХАМАС

Лайф рассказывал, что Израиль и радикалы из сектора Газа обмениваются ударами всю эту неделю. Так, по Израилю уже выпущено около двух тысяч ракет. Ситуация в регионе накалилась на фоне вспыхнувших у мечети Аль-Акса в Восточном Иерусалиме беспорядков. Там пострадало более 700 человек.

Авторы
Артем Порвин
Артем Порвин

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