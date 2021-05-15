Мощный взрыв в израильском порту: ракета ХАМАС попала в резервуар с топливом

В Армии обороны Израиля заявили, что эта атака не останется без ответа. Самолёты израильских ВВС нанесли удары по нескольким ракетным пусковым площадкам и двум "террористическим структурам" ХАМАС в секторе Газа.

Лайф рассказывал, что Израиль и радикалы из сектора Газа обмениваются ударами всю эту неделю. Так, по Израилю уже выпущено около двух тысяч ракет. Ситуация в регионе накалилась на фоне вспыхнувших у мечети Аль-Акса в Восточном Иерусалиме беспорядков. Там пострадало более 700 человек.