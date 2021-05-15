Финансист объяснил, почему в эпоху биткоина полезно вкладывать деньги в золото

Ценность золота не вызывает сомнения, и, вероятно, его цена в долгосрочной перспективе будет продолжать расти. Такое мнение высказал аналитик инвестиционной компании Сергей Переход. Он отметил, что сейчас прямой взаимосвязи между индексом потребительских цен и стоимостью золота не наблюдается.

"Инвесторы привыкли наблюдать за мгновенными историями успеха: Zoom, Tesla, "Тинькофф", Netflix — и потому медленно ползущая цена золота во многом привлекает только настоящих ценителей. Наша жизнь меняется быстро — инвестиции в физическое золото (в том числе через биржевые фонды) больше подходят для государственных резервов", — отметил Переход в интервью "Российской газете".

Сейчас, по мнению аналитика, на поведение цены золота огромное влияние оказывает биткоин. Он, как утверждает эксперт, претендует стать новым резервным активом.

"Биткоин точно так же имеет сложную процедуру "добычи", но увеличивающиеся притоки денег всё сильнее повышают его цену, вызывая ажиотаж, а значит, и новый приток капитала", — объясняет Сергей Переход.

Если всё же вы решили добавить в свой инвестиционный портфель золотые активы, то аналитик рекомендует обратить внимание на монеты, физическое золото биржевых фондов и акции золотодобывающих компаний. Последнее, по утверждению аналитика, является наиболее рациональным вариантом вложения средств.

"Акции золотодобывающих компаний, во-первых, сильнее реагируют на рост спотовой цены золота, а во-вторых, там выплачивают дивиденды. Они ниже относительно всего российского рынка (4,5–7%), но в данном случае инвестор получает выплату, а не наоборот", — пояснил Переход.