Хакер объяснил опасность ремонта телефона в неофициальных сервисах

Ремонт телефона в неофициальных сервисах может привести к тому, что устройство будет заражено различными вирусами. Кроме того, в гаджете могут появиться вредоносные приложения, которые будут отслеживать местоположение владельца смартфона и воровать его личные файлы. Об этом рассказал хакер Сергей Вакулин.

"Люди несут [смартфоны] в какие-то простые, обычные сервисы, которые арендуют помещение, и там уже неофициальные сотрудники того или иного производителя перепрошивают телефон. В прошивках может быть всё что угодно. Это, кроме вирусов и троянов, ещё передача геолокации различным третьим лицам", — сказал Вакулин в интервью агентству Ura.ru.

Он также предупредил, что в гаджет могут добавить "клавиатурного шпиона". Он считывает информацию, которую вводит пользователь, и отправляет её злоумышленнику. Кроме того, есть много и других вирусов, которые позволяют воровать данные со смартфона: фотографии, видео, документы. Вакулин заметил, что в руки преступника могут попасть и паспортные данные пользователя, если у него в гаджете есть такие фото.