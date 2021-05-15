Функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям

НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСпецпроекты
Категории

Категорий: 18

Уведомления отключены

Хакер объяснил опасность ремонта телефона в неофициальных сервисах

Закончиться такая починка может хищением личных данных владельца, в том числе фотографий и так далее.

15 мая, 02:45
<p>Фото © Pixabay</p>

Фото © Pixabay

Ремонт телефона в неофициальных сервисах может привести к тому, что устройство будет заражено различными вирусами. Кроме того, в гаджете могут появиться вредоносные приложения, которые будут отслеживать местоположение владельца смартфона и воровать его личные файлы. Об этом рассказал хакер Сергей Вакулин.

"Люди несут [смартфоны] в какие-то простые, обычные сервисы, которые арендуют помещение, и там уже неофициальные сотрудники того или иного производителя перепрошивают телефон. В прошивках может быть всё что угодно. Это, кроме вирусов и троянов, ещё передача геолокации различным третьим лицам", — сказал Вакулин в интервью агентству Ura.ru.

Россиян предупредили о кроющейся в телефонах смертельной опасности

Россиян предупредили о кроющейся в телефонах смертельной опасности

Он также предупредил, что в гаджет могут добавить "клавиатурного шпиона". Он считывает информацию, которую вводит пользователь, и отправляет её злоумышленнику. Кроме того, есть много и других вирусов, которые позволяют воровать данные со смартфона: фотографии, видео, документы. Вакулин заметил, что в руки преступника могут попасть и паспортные данные пользователя, если у него в гаджете есть такие фото.

Ранее пользователям объяснили, что делать, если в телефон попала вода. Прежде всего нужно вытащить аккумулятор.

Авторы
Иван Косицын
Иван Косицын

Подпишитесь на LIFE

  • Google Новости

Выбор редакции

Врач объяснил опасность повсеместного использования смартфона

сегодня в 02:10

Убийца iPhone: в чём секрет вирусного видео, после просмотра которого гаджет выходит из строя

вчера в 07:07

WhatsApp начинает "наказывать" пользователей, не согласных с новыми правилами

вчера в 22:58

"Успели проскочить": массивный оползень чуть не похоронил заживо сахалинских рыбаков

сегодня в 04:00

Третий раз за год: СМИ узнали о намерении Лукашенко опять приехать в Россию

сегодня в 03:52

Комментариев: 0

avatar
Для комментирования авторизуйтесь!
Layer 1