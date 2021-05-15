Врач объяснил опасность повсеместного использования смартфона

Нужно стараться избегать использования смартфона во время передвижения, особенно при ходьбе по лестницам и беге. Такие рекомендации дал травматолог-ортопед, кандидат медицинских наук Константин Терновой.

"Травмы происходят потому, что мы смотрим в телефон, когда ходим по ступенькам, ставим стопу не полностью, а на половину или на край, и нога может сорваться, при этом мы не держимся за перила и можем скатиться вниз. Это достаточно частая травма", — сказал медик в интервью радио Sputnik.