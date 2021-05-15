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Врач объяснил опасность повсеместного использования смартфона

Подглядывая в экран во время ходьбы, человек может неправильно ставить стопу, что чревато серьёзными травмами — вплоть до повреждения позвоночника.

15 мая, 02:10
<p>Фото © Pixabay</p>

Фото © Pixabay

Нужно стараться избегать использования смартфона во время передвижения, особенно при ходьбе по лестницам и беге. Такие рекомендации дал травматолог-ортопед, кандидат медицинских наук Константин Терновой.

"Травмы происходят потому, что мы смотрим в телефон, когда ходим по ступенькам, ставим стопу не полностью, а на половину или на край, и нога может сорваться, при этом мы не держимся за перила и можем скатиться вниз. Это достаточно частая травма", — сказал медик в интервью радио Sputnik.

Тем более нельзя бегать со смартфоном в руках. Это приводит к повышенному риску травматизма. Можно получить повреждения позвоночника, черепно-мозговую травму и так далее.

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Авторы
Артем Порвин
Артем Порвин

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