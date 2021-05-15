Врач объяснил опасность повсеместного использования смартфона
Подглядывая в экран во время ходьбы, человек может неправильно ставить стопу, что чревато серьёзными травмами — вплоть до повреждения позвоночника.
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Нужно стараться избегать использования смартфона во время передвижения, особенно при ходьбе по лестницам и беге. Такие рекомендации дал травматолог-ортопед, кандидат медицинских наук Константин Терновой.
"Травмы происходят потому, что мы смотрим в телефон, когда ходим по ступенькам, ставим стопу не полностью, а на половину или на край, и нога может сорваться, при этом мы не держимся за перила и можем скатиться вниз. Это достаточно частая травма", — сказал медик в интервью радио Sputnik.
Тем более нельзя бегать со смартфоном в руках. Это приводит к повышенному риску травматизма. Можно получить повреждения позвоночника, черепно-мозговую травму и так далее.
Ранее врач объяснила, как смартфоны влияют на память человека. По мнению специалиста, гаджеты снижают нашу способность хранить информацию в голове.
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