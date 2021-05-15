Россиянам рассказали о сюрпризах, которые готовит доллар

Россиянам рассказали, каких сюрпризов стоит ждать от доллара. Дело не в валютных курсах, а в инфляции, которая есть и у доллара и которая съедает часть дохода, невзирая на укрепление или ослабление рубля. На это указал эксперт по инвестициям Андрей Русецкий.

В беседе с агентством "Прайм" он отметил, что последние данные говорят об инфляции 4,2 процента, что является одним из самых высоких показателей за минувшие 30 лет. При этом Русецкий предупредил, что повышенный рост цен в долларах может привести к снижению покупательной способности населения, росту издержек, ослаблению валюты и, соответственно, следующему витку инфляции.

Специалист советует сохранять деньги с помощью более доходных рисковых инструментов: акций в долларах, облигаций развивающихся стран или сырьевых активов. Что касается займов, то Русецкий советует брать в долг в той же валюте, в которой человек получает доход.