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Разрушительный торнадо в Ухани: шесть человек погибли, сотни пострадали

Разрушены десятки домов, повреждено ещё свыше нескольких сотен.

15 мая, 00:59

Торнадо в Ухани принёс жертвы в китайскую провинцию. Видео © Twitter / globaltimesnews

В китайском городе Ухань в провинции Хубэй шесть человек погибли, 218 пострадали в результате торнадо. Скорость ветра из-за непогоды достигала 23 метров в секунду. Уточняется, что торнадо произошёл в пригородном районе Цайдянь и в районе Цзуньшань в зоне экономического развития Ухани.

"Согласно последним данным, по состоянию на 4:30 субботы (23:30 пятницы мск) в результате стихийного бедствия погибло шесть человек, пострадало 218 человек", — сообщили в управлении по чрезвычайным ситуациям города.

Разрушено 27 домов, повреждено около 400. Есть и другой ущерб: сломано два башенных крана, снесены временные сооружения общей площадью около восьми тысяч квадратных метров. Власти города ликвидируют последствия стихийного бедствия.

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Даже самолёт не устоял: чудовищный ураган унёс жизни 11 человек в Китае

А несколькими днями ранее на Ухань обрушился сильнейший ураган и затопил здания. Бушующий ветер буквально валил с ног людей и разносил по городу мусор.

Авторы
Артем Порвин
Артем Порвин

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