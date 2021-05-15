Раскрыты закупочные цены российских вакцин от коронавируса

В Минпромторге пояснили, что такой уровень стоимости вакцин утверждён в Федеральной антимонопольной службе, закупка вакцин происходит согласно ему. Сейчас в России зарегистрировано четыре вакцины от коронавируса. Помимо трёх указанных это ещё и "Спутник лайт" — облегчённый вариант "Спутника V". Этот препарат вводится одной дозой. Он зарегистрирован недавно, и его предельная цена ещё не установлена.