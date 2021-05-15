Раскрыты закупочные цены российских вакцин от коронавируса
В стране зарегистрированы четыре таких препарата. Три из них предполагают два укола, оставшийся — одну инъекцию. Только его предельная стоимость ещё не определена.
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Разные российские вакцины от коронавируса стоят примерно одинаково: одна доза обходится приблизительно в 850 рублей. Такие данные привели в Минпромторге РФ.
Как пишет "Российская газета" со ссылкой на ведомство, предельная закупочная стоимость "Эпиваккороны" составляет 842 рубля за дозу, "Ковивака" — 866 рублей, "Спутника V" — 866,81 рубля.
В Минпромторге пояснили, что такой уровень стоимости вакцин утверждён в Федеральной антимонопольной службе, закупка вакцин происходит согласно ему. Сейчас в России зарегистрировано четыре вакцины от коронавируса. Помимо трёх указанных это ещё и "Спутник лайт" — облегчённый вариант "Спутника V". Этот препарат вводится одной дозой. Он зарегистрирован недавно, и его предельная цена ещё не установлена.
Как сообщал ранее Лайф, безопасность российской вакцины от ковида "Спутник V" специалисты Всемирной организации здравоохранения планируют оценить летом. На основании этого исследования будет принято решение о включении препарата в перечень разрешённых для экстренного применения.
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