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Под Тулой на голову ребёнка рухнул кусок бетонной плиты с балкона

Отвечать придётся руководству управляющей компании: именно она должна была следить за этим элементом здания.

15 мая, 00:22
<p>Фото © СК РФ</p>

Фото © СК РФ

В городе Щёкино Тульской области на голову ребёнка 2019 года рождения упал кусок бетона с обветшавшего балкона. Следственный комитет РФ возбудил уголовное дело по части 1 статьи 38 УК РФ, которая касается оказания услуг, не отвечающих требованиям безопасности.

Фото © СК РФ

Фото © СК РФ

"Установлено, что на основании договора, заключённого в 2019 году между управляющей компанией и собственниками многоквартирного дома, выполнение работ по надлежащему содержанию и ремонту балконов и иных конструкций дома является обязанностью управляющей компании", — говорится в сообщении регионального СУ СКР.

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В офисе управкомпании изъяли документацию. Опрошены родители пострадавшего ребёнка и хозяин квартиры, с балкона которой упал фрагмент бетонной плиты.

Ранее Лайф рассказывал, что в Ижевске две девушки чудом не стали жертвами рухнувшей части балкона. Этот инцидент попал на видео.

Авторы
Андрей Григорьев
Андрей Григорьев

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