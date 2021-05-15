Под Тулой на голову ребёнка рухнул кусок бетонной плиты с балкона

В городе Щёкино Тульской области на голову ребёнка 2019 года рождения упал кусок бетона с обветшавшего балкона. Следственный комитет РФ возбудил уголовное дело по части 1 статьи 38 УК РФ, которая касается оказания услуг, не отвечающих требованиям безопасности.

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"Установлено, что на основании договора, заключённого в 2019 году между управляющей компанией и собственниками многоквартирного дома, выполнение работ по надлежащему содержанию и ремонту балконов и иных конструкций дома является обязанностью управляющей компании", — говорится в сообщении регионального СУ СКР.

В офисе управкомпании изъяли документацию. Опрошены родители пострадавшего ребёнка и хозяин квартиры, с балкона которой упал фрагмент бетонной плиты.