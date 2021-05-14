В ХАМАС озвучили условия перемирия с Израилем
В палестинском движении считают, что в первую очередь нужно обеспечить прекращение огня: обстрелы с двух сторон ведутся всю неделю.
Фото © ТАСС / Zuma
Движение ХАМАС озвучило условия установления перемирия с Израилем. Как заявил политический лидер радикального движения за рубежом Халед Машаль, первое из них — прекращение огня.
"Турция, Катар и Египет предпринимают усилия для деэскалации и прекращения израильских атак в секторе Газа и в Иерусалиме", — сказал он турецкому телеканалу TRT Arabic.
Среди других требований глава политбюро движения ХАМАС за пределами Палестины назвал вывод израильских силовиков из мечети Аль-Акса и свободный доступ молящихся в неё. Машаль также потребовал не выселять жителей квартала Шейх-Джаррах в Восточном Иерусалиме, освободить всех задержанных в ходе последнего конфликта.
Ранее в ХАМАС уже заявляли о готовности к прекращению огня в секторе Газа. При этом Израиль своего ответа пока не дал.
Лайф рассказывал, что Израиль и радикалы из сектора Газа обмениваются ударами всю эту неделю. Так, по Израилю уже выпущено около двух тысяч ракет. Ситуация в регионе накалилась на фоне вспыхнувших у мечети Аль-Акса в Восточном Иерусалиме беспорядков. Там пострадало более 700 человек.
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