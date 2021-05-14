Функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям

НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСпецпроекты
Категории

Категорий: 18

Уведомления отключены

"Задаст жару": Дзюба рассказал, чем займётся после завершения карьеры

Так, футболист не исключает, что получит тренерскую лицензию, чтобы попробовать себя в роли наставника.

14 мая, 23:27
<p>Фото © ТАСС / Феоктистов Дмитрий</p>

Фото © ТАСС / Феоктистов Дмитрий

Нападающий "Зенита" и сборной России по футболу Артём Дзюба рассказал о планах на будущее после завершения игровой карьеры. Он думает над тем, чтобы устроиться экспертом на телевидение и "задать там жару". А ещё хотел бы получить тренерскую лицензию и попробовать себя в роли наставника.

Своими мыслями спортсмен поделился на YouTube-канале петербургского клуба. Там он признался, что футбол является для него смыслом жизни. По словам Дзюбы, он не представляет свою жизнь без эмоций и адреналина, которые получает на футбольном поле.

"Ну, Жир, так нельзя": Жирков выложил старое видео, на котором его обматерил Леонид Слуцкий

"Ну, Жир, так нельзя": Жирков выложил старое видео, на котором его обматерил Леонид Слуцкий

Артёму Дзюбе 32 года, он дебютировал во взрослом футболе в 2006 году и поиграл в разных российских клубах. В нынешнем сезоне он провёл 26 матчей в Российской премьер-лиге (РПЛ). Форвард забил 16 мячей и сделал шесть голевых передач. В составе "Зенита" он в этом сезоне стал чемпионом России, а на награждение явился в костюме Дэдпула.

Ранее Дзюба поздравил экс-тренера сборной России, а ныне наставника казанского "Рубина" Леонида Слуцкого с 50-летним юбилеем, назвав "самым лучшим пупсиком".

Авторы
Иван Косицын
Иван Косицын

Подпишитесь на LIFE

  • Google Новости

Комментариев: 0

avatar
Для комментирования авторизуйтесь!
Layer 1