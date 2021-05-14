"Задаст жару": Дзюба рассказал, чем займётся после завершения карьеры

Нападающий "Зенита" и сборной России по футболу Артём Дзюба рассказал о планах на будущее после завершения игровой карьеры. Он думает над тем, чтобы устроиться экспертом на телевидение и "задать там жару". А ещё хотел бы получить тренерскую лицензию и попробовать себя в роли наставника.

Своими мыслями спортсмен поделился на YouTube-канале петербургского клуба. Там он признался, что футбол является для него смыслом жизни. По словам Дзюбы, он не представляет свою жизнь без эмоций и адреналина, которые получает на футбольном поле.

Артёму Дзюбе 32 года, он дебютировал во взрослом футболе в 2006 году и поиграл в разных российских клубах. В нынешнем сезоне он провёл 26 матчей в Российской премьер-лиге (РПЛ). Форвард забил 16 мячей и сделал шесть голевых передач. В составе "Зенита" он в этом сезоне стал чемпионом России, а на награждение явился в костюме Дэдпула.