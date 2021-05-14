Украинская теннисистка попалась на допинге и объяснила это сексом

Известная украинская теннисистка Даяна Ястремская объяснила, как допинг мог попасть в её организм. Как пишет Spiegel, на первом слушании Спортивного арбитражного суда (CAS) спортсменка завила, что запрещённые вещества были найдены у неё из-за секса с бывшим бойфрендом.

При этом молодой человек отрицает данные обвинения. Он также сдал анализ крови. Позже Международная федерация тенниса (ITF) запросила у него образец волос, на что он ответил отказом. Отмечается, что отец Ястремской якобы просил молодого человека взять вину на себя и сдать допинг-тест, но экс-бойфренд теннисистки отказался. Также уточняется, что в случае подтверждения клеветы Ястремской к ней будут применены дополнительные санкции. Суд по делу украинской спортсменки запланирован на вторую половину мая.

Добавим, что спортсменка из Незалежной была отстранена от соревнований в конце ноября прошлого года после положительного допинг-теста. В её организме нашли метаболиты запрещённого вещества — местеролона. На данный момент она занимает 32-е место в рейтинге Женской теннисной ассоциации (WTA).