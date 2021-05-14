Французские отставные полицейские призвали Макрона не дать погрузить страну в хаос
Фактически обращение повторяет тезисы предыдущих двух писем — от действующих и отставных военнослужащих Франции. Они призывали к борьбе с этническими преступными группировками.
Президент Франции Эмманюэль Макрон. Фото © Facebook / Élysée – Présidence de la République française
Появилось ещё одно открытое письмо к президенту Франции Эмманюэлю Макрону и руководству страны. Теперь к нему обратилось свыше девяти десятков отставных полицейских, которые подчеркивают, что в республике значительно ухудшилась ситуация в сфере безопасности.
"Просим вас сделать все возможное, чтобы положить конец чрезвычайно серьезной ситуации в сфере безопасности на территории Франции", - гласит послание, опубликованное на сайте mesopinions.com.
Авторы письма, в том числе главный контролер Ален Дешам, подчеркивают, что ответственность за участившиеся беспорядке в стране лежит на нелегальных мигрантах. Они требуют принять более эффективные меры в сфере миграционного контроля.
"Мы надеемся, что власти услышат наш призыв к общенациональному действию, и присоединяемся к голосам наших товарищей из вооруженных сил, которые выступили первыми", - отмечается в заключительной части открытого письма.
Ранее сообщалось, что действующие военные Франции поддержали в открытом письме обращение бывших военнослужащих, заявивших об угрозе распада страны. Текст послания опубликовало издание Valeurs actuelles. Авторы обращения подчеркнули, что к генералам отнеслись как к мятежникам и изменникам родины, однако на самом деле они любят свою страну.
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