Французские отставные полицейские призвали Макрона не дать погрузить страну в хаос

Появилось ещё одно открытое письмо к президенту Франции Эмманюэлю Макрону и руководству страны. Теперь к нему обратилось свыше девяти десятков отставных полицейских, которые подчеркивают, что в республике значительно ухудшилась ситуация в сфере безопасности.

"Просим вас сделать все возможное, чтобы положить конец чрезвычайно серьезной ситуации в сфере безопасности на территории Франции", - гласит послание, опубликованное на сайте mesopinions.com.

Авторы письма, в том числе главный контролер Ален Дешам, подчеркивают, что ответственность за участившиеся беспорядке в стране лежит на нелегальных мигрантах. Они требуют принять более эффективные меры в сфере миграционного контроля.

"Мы надеемся, что власти услышат наш призыв к общенациональному действию, и присоединяемся к голосам наших товарищей из вооруженных сил, которые выступили первыми", - отмечается в заключительной части открытого письма.