Функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям

НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСпецпроекты
Категории

Категорий: 18

Уведомления отключены

Французские отставные полицейские призвали Макрона не дать погрузить страну в хаос

Фактически обращение повторяет тезисы предыдущих двух писем — от действующих и отставных военнослужащих Франции. Они призывали к борьбе с этническими преступными группировками.

14 мая, 21:16
<p>Президент Франции Эмманюэль Макрон. Фото © Facebook / <a href="https://www.facebook.com/elysee.fr/?tn-str=k*F" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Élysée – Présidence de la République française</a></p>

Президент Франции Эмманюэль Макрон. Фото © Facebook / Élysée – Présidence de la République française

Появилось ещё одно открытое письмо к президенту Франции Эмманюэлю Макрону и руководству страны. Теперь к нему обратилось свыше девяти десятков отставных полицейских, которые подчеркивают, что в республике значительно ухудшилась ситуация в сфере безопасности.

"Просим вас сделать все возможное, чтобы положить конец чрезвычайно серьезной ситуации в сфере безопасности на территории Франции", - гласит послание, опубликованное на сайте mesopinions.com.

Авторы письма, в том числе главный контролер Ален Дешам, подчеркивают, что ответственность за участившиеся беспорядке в стране лежит на нелегальных мигрантах. Они требуют принять более эффективные меры в сфере миграционного контроля.

"Мы надеемся, что власти услышат наш призыв к общенациональному действию, и присоединяемся к голосам наших товарищей из вооруженных сил, которые выступили первыми", - отмечается в заключительной части открытого письма.

В пригороде Парижа посреди улицы обезглавили учителя

В пригороде Парижа посреди улицы обезглавили учителя

Ранее сообщалось, что действующие военные Франции поддержали в открытом письме обращение бывших военнослужащих, заявивших об угрозе распада страны. Текст послания опубликовало издание Valeurs actuelles. Авторы обращения подчеркнули, что к генералам отнеслись как к мятежникам и изменникам родины, однако на самом деле они любят свою страну.

Авторы
Артем Порвин
Артем Порвин

Подпишитесь на LIFE

  • Google Новости

Выбор редакции

Адвокаты россиянина Винника подали иск против судей, принявших решение о его выдаче Франции

11 мая, 23:50

Макрон потребовал немедленно вывести войска Азербайджана с территории Армении

вчера в 22:14

США признали провокационными действия Азербайджана на границе с Арменией

сегодня в 21:40

Скоро таких бурь будет больше: учёный прокомментировал последствия вспышки на Солнце

сегодня в 21:52

Украинская теннисистка попалась на допинге и объяснила это сексом

сегодня в 21:44

Комментариев: 0

avatar
Для комментирования авторизуйтесь!
Layer 1