Функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям

НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСпецпроекты
Категории

Категорий: 18

Уведомления отключены

Госдеп разъяснил, как будут работать консульства в России с ограниченным штатом

Если в столице деятельность пока продолжится с ограничениями, то в других городах она приостановлена.

14 мая, 20:58
<p>Фото © ТАСС / EPA </p>

Фото © ТАСС / EPA

Американское посольство в Москве продолжит оказывать консульские услуги гражданам США по 16 июля. При этом консульства во Владивостоке и Екатеринбурге не работают. Об этом говорится на официальном сайте американского посольства в РФ.

По 16 июля посольство гарантирует оказание следующих услуг для граждан США:

  • паспортные услуги;
  • консульские отчёты о рождении за границей;
  • некоторые нотариальные услуги.

Вместе с тем сохраняется важное ограничение — посольство, как и ранее, приостановило выдачу неиммиграционных виз. Такие документы могут выдаваться только в исключительных случаях. В эти исключения входят следующие ситуации:

  • если у получателя высокий приоритет получения визы;
  • если случай пересечения границы экстренный (и это подтверждается).

"Что касается иных пунктов в России, то операции остаются приостановленными в консульстве во Владивостоке. А консульство в Екатеринбурге в настоящее время не выдаёт визы и не обслуживает американских граждан", — заявил руководитель пресс-службы Госдепартамента США Нед Прайс.

Посольство США обязали до 1 августа выполнить требование по запрету найма россиян

Посольство США обязали до 1 августа выполнить требование по запрету найма россиян

Ранее в пятницу Правительство России утвердило перечень недружественных стран, в него вошли США и Чехия. Перечень был принят в соответствии с указом президента РФ Владимира Путина "О применении мер воздействия (противодействия) на недружественные действия иностранных государств". Напомним, ранее российский лидер подписал указ об ответных мерах на недружественные действия других стран. Это сделано в целях защиты интересов и безопасности Российской Федерации. В частности, документ ограничивает наём россиян в дипломатические и консульские миссии государств, наделённых таким статусом.

Авторы
Артем Порвин
Артем Порвин

Подпишитесь на LIFE

  • Google Новости

Выбор редакции

Глава Евросовета резко прокомментировал появление у России списка недружественных стран

сегодня в 20:36

Посольство США обязали до 1 августа выполнить требование по запрету найма россиян

сегодня в 16:46

Прокуратура обратилась в суд из-за рекламы Dolce & Gabbana со страстно целующимися девушками

сегодня в 20:50

Скоро таких бурь будет больше: учёный прокомментировал последствия вспышки на Солнце

сегодня в 21:52

Украинская теннисистка попалась на допинге и объяснила это сексом

сегодня в 21:44

Комментариев: 0

avatar
Для комментирования авторизуйтесь!
Layer 1