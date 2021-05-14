Госдеп разъяснил, как будут работать консульства в России с ограниченным штатом

Американское посольство в Москве продолжит оказывать консульские услуги гражданам США по 16 июля. При этом консульства во Владивостоке и Екатеринбурге не работают. Об этом говорится на официальном сайте американского посольства в РФ.

По 16 июля посольство гарантирует оказание следующих услуг для граждан США:

паспортные услуги;

консульские отчёты о рождении за границей;

некоторые нотариальные услуги.

Вместе с тем сохраняется важное ограничение — посольство, как и ранее, приостановило выдачу неиммиграционных виз. Такие документы могут выдаваться только в исключительных случаях. В эти исключения входят следующие ситуации:

если у получателя высокий приоритет получения визы;

если случай пересечения границы экстренный (и это подтверждается).

"Что касается иных пунктов в России, то операции остаются приостановленными в консульстве во Владивостоке. А консульство в Екатеринбурге в настоящее время не выдаёт визы и не обслуживает американских граждан", — заявил руководитель пресс-службы Госдепартамента США Нед Прайс.