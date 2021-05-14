Госдеп разъяснил, как будут работать консульства в России с ограниченным штатом
Если в столице деятельность пока продолжится с ограничениями, то в других городах она приостановлена.
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Американское посольство в Москве продолжит оказывать консульские услуги гражданам США по 16 июля. При этом консульства во Владивостоке и Екатеринбурге не работают. Об этом говорится на официальном сайте американского посольства в РФ.
По 16 июля посольство гарантирует оказание следующих услуг для граждан США:
- паспортные услуги;
- консульские отчёты о рождении за границей;
- некоторые нотариальные услуги.
Вместе с тем сохраняется важное ограничение — посольство, как и ранее, приостановило выдачу неиммиграционных виз. Такие документы могут выдаваться только в исключительных случаях. В эти исключения входят следующие ситуации:
- если у получателя высокий приоритет получения визы;
- если случай пересечения границы экстренный (и это подтверждается).
"Что касается иных пунктов в России, то операции остаются приостановленными в консульстве во Владивостоке. А консульство в Екатеринбурге в настоящее время не выдаёт визы и не обслуживает американских граждан", — заявил руководитель пресс-службы Госдепартамента США Нед Прайс.
Ранее в пятницу Правительство России утвердило перечень недружественных стран, в него вошли США и Чехия. Перечень был принят в соответствии с указом президента РФ Владимира Путина "О применении мер воздействия (противодействия) на недружественные действия иностранных государств". Напомним, ранее российский лидер подписал указ об ответных мерах на недружественные действия других стран. Это сделано в целях защиты интересов и безопасности Российской Федерации. В частности, документ ограничивает наём россиян в дипломатические и консульские миссии государств, наделённых таким статусом.
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