Глава Евросовета резко прокомментировал появление у России списка недружественных стран

Утверждение Правительством России перечня недружественных зарубежных государств, в который пока вошли только США и Чехия, подрывает дипломатические отношения. Об этом заявил глава Евросовета Шарль Мишель.

"Решение российского правительства о "государствах, совершающих недружественные действия", является ещё одним эскалационным шагом и подрывает дипломатические отношения", — написал он в "Твиттере".

Мишель подчеркнул, что "усилия по разделению ЕС тщетны". Он также выразил солидарность с Чехией и призвал Россию "в полной мере соблюдать Венскую конвенцию".