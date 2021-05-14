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Глава Евросовета резко прокомментировал появление у России списка недружественных стран

По мнению Шарля Мишеля, действия Москвы являются очередным шагом к эскалации, а "усилия по разделению ЕС тщетны".

14 мая, 20:36
<p>Фото © Pixabay</p>

Фото © Pixabay

Утверждение Правительством России перечня недружественных зарубежных государств, в который пока вошли только США и Чехия, подрывает дипломатические отношения. Об этом заявил глава Евросовета Шарль Мишель.

"Решение российского правительства о "государствах, совершающих недружественные действия", является ещё одним эскалационным шагом и подрывает дипломатические отношения", — написал он в "Твиттере".

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Мишель подчеркнул, что "усилия по разделению ЕС тщетны". Он также выразил солидарность с Чехией и призвал Россию "в полной мере соблюдать Венскую конвенцию".

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Ранее Лайф сообщал, что Правительство России утвердило перечень недружественных стран, в него вошли США и Чехия. Согласно документу, отныне чешская дипмиссия может заключать трудовые договоры с 19 физлицами в России, а Соединённые Штаты — ни с кем. Позже в Кремле объяснили, что ограниченность списка недружественных зарубежных государств ещё раз говорит о готовности РФ к диалогу.

Авторы
Иван Косицын
Иван Косицын

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