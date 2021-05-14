Глава Евросовета резко прокомментировал появление у России списка недружественных стран
По мнению Шарля Мишеля, действия Москвы являются очередным шагом к эскалации, а "усилия по разделению ЕС тщетны".
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Утверждение Правительством России перечня недружественных зарубежных государств, в который пока вошли только США и Чехия, подрывает дипломатические отношения. Об этом заявил глава Евросовета Шарль Мишель.
"Решение российского правительства о "государствах, совершающих недружественные действия", является ещё одним эскалационным шагом и подрывает дипломатические отношения", — написал он в "Твиттере".
Мишель подчеркнул, что "усилия по разделению ЕС тщетны". Он также выразил солидарность с Чехией и призвал Россию "в полной мере соблюдать Венскую конвенцию".
Ранее Лайф сообщал, что Правительство России утвердило перечень недружественных стран, в него вошли США и Чехия. Согласно документу, отныне чешская дипмиссия может заключать трудовые договоры с 19 физлицами в России, а Соединённые Штаты — ни с кем. Позже в Кремле объяснили, что ограниченность списка недружественных зарубежных государств ещё раз говорит о готовности РФ к диалогу.
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