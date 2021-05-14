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Грядущую встречу Лаврова и Блинкена назвали попыткой вернуть отношения к стабильности

В Госдепе заявляют, что у России и США есть целый ряд общих интересов, в том числе в сфере климата и стратегической стабильности. Также по вопросам вокруг Ирана и КНДР.

14 мая, 20:18
<p>Фото © ТАСС / PA / NEIL HALL / POOL, © ТАСС / Пресс-служба МИД РФ</p>

Фото © ТАСС / PA / NEIL HALL / POOL, © ТАСС / Пресс-служба МИД РФ

Грядущая встреча главы МИД РФ Сергея Лаврова и госсекретаря США Энтони Блинкена станет попыткой вывести двусторонние отношения на более стабильный и предсказуемый путь. Об этом заявил представитель госдепартамента США Нед Прайс.

"Встреча будет попыткой вернуть отношения на более предсказуемый и стабильный путь", - приводит РИА "Новости" слова представителя госдепартамента на брифинге.

Он вновь повторил, что Вашингтон якобы постоянно стремится к стабильным и предсказуемым отношениям с Москвой. По мнению Вашингтона, у России и США "есть набор общих интересов, будь то в сфере климата, стратегической стабильности, Ирана, КНДР". Прайс полагает, что намеченные переговоры отразят всю полноту двусторонних отношений".

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Лайф рассказывал, что Лавров и Блинкен ранее провели телефонный разговор, договорились провести "на полях" сессии Арктического совета, которая состоится в Рейкьявике 20 мая, отдельную встречу для рассмотрения ключевых вопросов двусторонних отношений и международной повестки дня.

Авторы
Андрей Григорьев
Андрей Григорьев

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