Грядущую встречу Лаврова и Блинкена назвали попыткой вернуть отношения к стабильности

Грядущая встреча главы МИД РФ Сергея Лаврова и госсекретаря США Энтони Блинкена станет попыткой вывести двусторонние отношения на более стабильный и предсказуемый путь. Об этом заявил представитель госдепартамента США Нед Прайс.

"Встреча будет попыткой вернуть отношения на более предсказуемый и стабильный путь", - приводит РИА "Новости" слова представителя госдепартамента на брифинге.

Он вновь повторил, что Вашингтон якобы постоянно стремится к стабильным и предсказуемым отношениям с Москвой. По мнению Вашингтона, у России и США "есть набор общих интересов, будь то в сфере климата, стратегической стабильности, Ирана, КНДР". Прайс полагает, что намеченные переговоры отразят всю полноту двусторонних отношений".