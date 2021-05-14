Функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям

НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСпецпроекты
Категории

Категорий: 18

Уведомления отключены

Влюблённые три месяца прожили со скованными цепью руками, но этого показалось мало

Пара планирует вскоре выставить "наручники любви" на аукцион и заработать солидную сумму. Молодой человек и девушка надеются получить несколько миллионов долларов.

14 мая, 19:46

На Украине влюблённые сковали себя цепью на три месяца ради рекорда. Но на этом они не остановились. Видео © Instagram / wecontacted

В Харькове влюблённые по имени Александр и Виктория в День святого Валентина сковали свои руки цепью. Пара планировала пробыть прикованными друг к другу три месяца, чтобы попасть в Книгу рекордов Украины. Когда этот срок прошёл, возлюбленные решили оставить "оковы".

Пара рассказала в беседе с изданием "Страна.ua", почему не снимает наручники. По её словам, из цепи должны сделать инсталляцию, которую продадут на аукционе. А до тех пор, пока торги не состоятся, влюблённые продолжат носить "наручники любви".

"Мы ведём подготовительные работы с искусствоведами, галереями и благотворительными фондами для реализации нашей цепи, нашего перформанса в виде арт-объекта. Он будет продан на мировом аукционе или же в виде изображения NFT за 3 млн долларов. 2 млн долларов из которых пойдут на благотворительность. Поэтому пока ещё нет точной даты, когда мы снимем наручники. Покупатель цепи будет иметь возможность снять цепь лично, с наших рук. Либо же получить в виде сертификата к купленному изображению NFT", — отметила пара.

Арми Хаммер закрутил роман с девушкой, которой плевать на скандал с изнасилованиями и каннибализмом

Арми Хаммер закрутил роман с девушкой, которой плевать на скандал с изнасилованиями и каннибализмом

Вероятно, влюблённые проведут ещё около месяца прикованными друг к другу, после чего цепь будет выставлена на торги. Также Александр и Виктория в скором будущем планируют сыграть свадьбу. В реестре рекордов 14 мая зафиксировали сохранность всех пломб. Нить, удерживающая пломбу, стёрлась, поэтому эксперт установил новую, чтобы зафиксировать продолжение рекорда. Пара ведёт свой блог в "Инстаграме", где активно делится со своими поклонниками деталями "скованной жизни".

Ранее Лайф рассказывал, что через два дня после Дня влюблённых у Александра и Виктории начали опухать руки. Очевидно, затем такую проблему они решили.

Авторы
Иван Косицын
Иван Косицын

Подпишитесь на LIFE

  • Google Новости

Выбор редакции

СНБО Украины ввёл санкции против 111 иностранцев и 557 воров в законе

сегодня в 16:29

Дикие танцы и песни Моргенштерна: в Харькове молодёжь наплевала на карантин и закатила вечеринку — видео

3 апреля, 12:47

Пентагон предупредил Испанию о растущем влиянии России в Африке

сегодня в 19:52
Life

Грядущую встречу Лаврова и Блинкена назвали попыткой вернуть отношения к стабильности

сегодня в 20:18

Носовые кровотечения могут указывать на серьёзные болезни, предупредила врач

сегодня в 19:36

Комментариев: 0

avatar
Для комментирования авторизуйтесь!
Layer 1