Влюблённые три месяца прожили со скованными цепью руками, но этого показалось мало

На Украине влюблённые сковали себя цепью на три месяца ради рекорда. Но на этом они не остановились. Видео © Instagram / wecontacted

В Харькове влюблённые по имени Александр и Виктория в День святого Валентина сковали свои руки цепью. Пара планировала пробыть прикованными друг к другу три месяца, чтобы попасть в Книгу рекордов Украины. Когда этот срок прошёл, возлюбленные решили оставить "оковы".

Пара рассказала в беседе с изданием "Страна.ua", почему не снимает наручники. По её словам, из цепи должны сделать инсталляцию, которую продадут на аукционе. А до тех пор, пока торги не состоятся, влюблённые продолжат носить "наручники любви".

"Мы ведём подготовительные работы с искусствоведами, галереями и благотворительными фондами для реализации нашей цепи, нашего перформанса в виде арт-объекта. Он будет продан на мировом аукционе или же в виде изображения NFT за 3 млн долларов. 2 млн долларов из которых пойдут на благотворительность. Поэтому пока ещё нет точной даты, когда мы снимем наручники. Покупатель цепи будет иметь возможность снять цепь лично, с наших рук. Либо же получить в виде сертификата к купленному изображению NFT", — отметила пара.

Вероятно, влюблённые проведут ещё около месяца прикованными друг к другу, после чего цепь будет выставлена на торги. Также Александр и Виктория в скором будущем планируют сыграть свадьбу. В реестре рекордов 14 мая зафиксировали сохранность всех пломб. Нить, удерживающая пломбу, стёрлась, поэтому эксперт установил новую, чтобы зафиксировать продолжение рекорда. Пара ведёт свой блог в "Инстаграме", где активно делится со своими поклонниками деталями "скованной жизни".