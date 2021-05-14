Обвиняемый в убийстве россиянки из-за Audi раскрыл детали преступления

Челябинец Михаил Федорович, обвиняемый в убийстве молодой матери Ксении Каторгиной из Екатеринбурга ради похищения её автомобиля Audi Q5, заявил, что 27-летнюю девушку изначально планировалось оставить в живых, а внезапное решение об убийстве принял его сообщник — Марат Ахметвалиев. Об этом мужчина рассказал на заседании в Свердловском областном суде, пишет Ura.ru.

Как сообщил в своих показаниях Федорович, преступление он замышлял совместно с Ахметвалиевым и своей сожительницей Екатериной Меньшиковой. Злоумышленникам требовались деньги, чтобы решить некий финансовый вопрос в Челябинске, а для этого они задумали похитить и перепродать какой-нибудь автомобиль. При этом убивать владельца краденой машины преступники не собирались.

"Об убийстве хозяина автомобиля речи не шло. Предполагалось, что свяжем его, заберём автомобиль, а потом человека высадим", — заявил Федорович.

Вместе с тем уточняется, что до встречи с Каторгиной подозреваемые рассматривали с целью похищения ещё две машины — Mitsubishi и BMW, однако оба варианта их не устроили. 10 октября 2019 года на Audi Q5 к ним приехала договариваться о продаже своего авто Каторгина. По словам Федоровича, Меньшикова и Ахметвалиев сели в "ауди", а сам он остался снаружи. Позднее в автомобиле началась потасовка, в ходе которой девушку оглушили электрошокером и перетащили на заднее сиденье.