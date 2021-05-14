Обвиняемый в убийстве россиянки из-за Audi раскрыл детали преступления
Мужчина заявил, что вся вина в расправе над 27-летней девушкой лежит на его сообщнике.
Ксения Каторгина. Фото © Соцсети
Челябинец Михаил Федорович, обвиняемый в убийстве молодой матери Ксении Каторгиной из Екатеринбурга ради похищения её автомобиля Audi Q5, заявил, что 27-летнюю девушку изначально планировалось оставить в живых, а внезапное решение об убийстве принял его сообщник — Марат Ахметвалиев. Об этом мужчина рассказал на заседании в Свердловском областном суде, пишет Ura.ru.
Как сообщил в своих показаниях Федорович, преступление он замышлял совместно с Ахметвалиевым и своей сожительницей Екатериной Меньшиковой. Злоумышленникам требовались деньги, чтобы решить некий финансовый вопрос в Челябинске, а для этого они задумали похитить и перепродать какой-нибудь автомобиль. При этом убивать владельца краденой машины преступники не собирались.
"Об убийстве хозяина автомобиля речи не шло. Предполагалось, что свяжем его, заберём автомобиль, а потом человека высадим", — заявил Федорович.
Вместе с тем уточняется, что до встречи с Каторгиной подозреваемые рассматривали с целью похищения ещё две машины — Mitsubishi и BMW, однако оба варианта их не устроили. 10 октября 2019 года на Audi Q5 к ним приехала договариваться о продаже своего авто Каторгина. По словам Федоровича, Меньшикова и Ахметвалиев сели в "ауди", а сам он остался снаружи. Позднее в автомобиле началась потасовка, в ходе которой девушку оглушили электрошокером и перетащили на заднее сиденье.
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"Мы проехали около двух кварталов. Марат остановил автомобиль, открыл заднюю дверь и нанёс ножом несколько ударов в область живота женщины. После этого он вытащил тело из машины и сбросил в колодец. На мой вопрос, зачем он убил Каторгину, Ахметвалиев ответил, что нам не нужны свидетели", — рассказал Федорович, отметив, что полностью раскаивается в содеянном.
Напомним, молодая мать Ксения Каторгина пропала в октябре 2019 года, когда поехала на встречу с потенциальным покупателем, чтобы показать ему автомобиль. Девушку искали несколько дней. Сначала в Челябинске у перекупщиков обнаружили её автомобиль со следами крови. Несколько дней спустя в колодце нашли тело 27-летней женщины. Лайф в подробностях рассказывал о жестокой расправе.
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