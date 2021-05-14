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Носовые кровотечения могут указывать на серьёзные болезни, предупредила врач

В частности, они могут быть следствием лейкоза, других заболеваний крови. В некоторых случаях лучше обратиться к врачу, может даже понадобиться операция.

14 мая, 19:36
<p>Фото © Pixabay</p>

Фото © Pixabay

Носовые кровотечения могут свидетельствовать о наличии у человека серьёзного заболевания. Об этом рассказала врач-отоларинголог Анна Колесникова. По словам медика, носовое кровотечение, или эпистаксис, — это истечение крови из полости носа, которое происходит из-за поражения стенки кровеносных сосудов. Среди причин кровотечения выделяют местные и системные.

К местным относятся синуситы, аллергические риниты, искривление носовой перегородки, дистрофические изменения полости носа, попадание инородных тел, перелом костей и опухоль. К системным же причисляют повышение температуры тела из-за перегрева или при болезни, а также сердечно-сосудистые заболевания (атеросклероз, гипертония и другие).

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"Такого рода кровотечение может стать следствием заболеваний крови, включая лейкозы", — указала Колесникова в интервью Пятому каналу.

Также кровь из носа может идти при эндокринных заболеваниях, беременности и опухоли надпочечников, отметила врач. Вместе с тем отоларинголог уточнила, что существуют передние и задние носовые кровотечения. Первые остановить довольно легко, при них человек не теряет много крови. А второй тип весьма опасен, так как в этом случае кровь выделяется из крупных сосудов большого диаметра, что приводит к большой её потере и проглатыванию.

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"Ещё есть такое понятие, как сигнальное кровотечение. Чаще всего оно является признаком нарушения целостности крупного артериального сосуда в полости носа, костях черепа или основании черепа, при тяжёлой травме, сосудистой аневризме или распадающейся злокачественной опухоли. Чаще всего они резко появляются в большом объёме и склонны к рецидивированию", — пояснила Колесникова, подчеркнув, что при таких проявлениях необходимо срочно госпитализировать пациента и сделать ему операцию.

Ранее отоларинголог Владимир Зайцев объяснил, чего категорически нельзя делать при потере обоняния из-за коронавируса. По его словам, отсутствие запахов и вкуса в жизни человека может привести к серьёзным последствиям.

Авторы
Евгения Измайлова
Евгения Измайлова

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