Один из лидеров ХАМАС заявил о готовности к прекращению огня

В ХАМАС заявили о готовности к прекращению огня в секторе Газа. Как пишут СМИ, об этом сказал политический лидер радикального движения за рубежом Халед Машаль.

Как отмечает газета The Times of Israel со ссылкой на турецкое агентство, Израиль ещё не дал ответ на такое предложение.

Лайф рассказывал, что Израиль и радикалы из сектора Газа обмениваются ударами всю эту неделю. Так, по Израилю уже выпущено около двух тысяч ракет. Ситуация в регионе накалилась на фоне вспыхнувших у мечети Аль-Акса в Восточном Иерусалиме беспорядков. Там пострадали более 700 человек.