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Один из лидеров ХАМАС заявил о готовности к прекращению огня

С начала недели стороны конфликта обменялись огромным количеством ударов. В армии Израиля заявили о пуске около двух тысяч ракет из сектора Газа.

14 мая, 21:28
<p>Фото © ТАСС \ EPA</p>

Фото © ТАСС \ EPA

В ХАМАС заявили о готовности к прекращению огня в секторе Газа. Как пишут СМИ, об этом сказал политический лидер радикального движения за рубежом Халед Машаль.

Как отмечает газета The Times of Israel со ссылкой на турецкое агентство, Израиль ещё не дал ответ на такое предложение.

В ХАМАС заявили об ударе по химическому заводу в Израиле

В ХАМАС заявили об ударе по химическому заводу в Израиле

Лайф рассказывал, что Израиль и радикалы из сектора Газа обмениваются ударами всю эту неделю. Так, по Израилю уже выпущено около двух тысяч ракет. Ситуация в регионе накалилась на фоне вспыхнувших у мечети Аль-Акса в Восточном Иерусалиме беспорядков. Там пострадали более 700 человек.

Авторы
Андрей Григорьев
Андрей Григорьев

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