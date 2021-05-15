На Украине заявили, что Зеленский может объявить о досрочных президентских выборах
Это якобы может произойти в конце лета, когда будет отмечаться День независимости республики. При этом сами выборы могут состояться уже осенью.
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Экс-министр социальной политики Украины Андрей Рева считает, что президент Владимир Зеленский этим летом объявит о досрочных выборах главы государства. Об этом он рассказал в эфире телеканала "Наш".
"Я вижу чёткие признаки досрочных президентских выборов. Осенью. Я думаю, что он об этом скажет на 30-летие независимости, 24 августа. Выйдет с какими-то инициативами. По всему видно, что катастрофа в экономике, социальной сфере заставляет его перезагружать всё то, что происходит", — объяснил свою точку зрения Рева.
Бывший украинский министр полагает, что Зеленскому выгодно сейчас пожертвовать оставшимися тремя годами президентского срока, чтобы вновь выиграть выборы, пока существуют реальные шансы победить.
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"То есть он теряет три года, но получает пять. И дальше он перезагрузит, если он выиграет, и правительство, и парламент. Пусть там не будет его абсолютного большинства, но он получит достаточное количество для этого всего", — резюмировал Рева.
Ранее Зеленский прокомментировал дело против главы политсовета партии "Оппозиционная платформа — За жизнь" (ОПЗЖ) Виктора Медведчука. Он назвал украинского политика "олигархом, которого законно лишили возможности оказывать влияние на страну".
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