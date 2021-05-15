На Украине заявили, что Зеленский может объявить о досрочных президентских выборах

Экс-министр социальной политики Украины Андрей Рева считает, что президент Владимир Зеленский этим летом объявит о досрочных выборах главы государства. Об этом он рассказал в эфире телеканала "Наш".

"Я вижу чёткие признаки досрочных президентских выборов. Осенью. Я думаю, что он об этом скажет на 30-летие независимости, 24 августа. Выйдет с какими-то инициативами. По всему видно, что катастрофа в экономике, социальной сфере заставляет его перезагружать всё то, что происходит", — объяснил свою точку зрения Рева.

Бывший украинский министр полагает, что Зеленскому выгодно сейчас пожертвовать оставшимися тремя годами президентского срока, чтобы вновь выиграть выборы, пока существуют реальные шансы победить.

"То есть он теряет три года, но получает пять. И дальше он перезагрузит, если он выиграет, и правительство, и парламент. Пусть там не будет его абсолютного большинства, но он получит достаточное количество для этого всего", — резюмировал Рева.