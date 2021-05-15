"Надеюсь, отмолила этот грех": Ирина Салтыкова поделилась подробностями двух абортов

Российская певица Ирина Салтыкова сожалеет о сделанных ранее двух абортах. Она подчёркивает, что является верующей, а прерывание беременности, согласно религиозным канонам, является большим грехом. Рассказывая об этих эпизодах своей жизни в передаче "Судьба человека", певица уточнила, что делала аборты, когда была в браке с Виктором Салтыковым.

"Надеюсь, я отмолила этот грех. И, конечно, с возрастом я понимаю, что один ребёнок — это маловато. Нужно минимум два, лучше три", — говорит артистка.

Она добавила, что Салтыков не заставлял её делать аборты, но и сказать, что это было исключительно её желание, она не может. По словам певицы, делать один из абортов она ехала в одиночестве в какой-то украинский город, где работал знакомый врач пары.

"У меня уже в поезде поднялась температура, мне было очень плохо. Я чувствовала себя жутко беззащитной и несчастной", — рассказала об одном из эпизодов Салтыкова.