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"Надеюсь, отмолила этот грех": Ирина Салтыкова поделилась подробностями двух абортов

Известная российская певица дважды прерывала беременность, будучи в браке с Виктором Салтыковым.

15 мая, 01:11
<p>Фото © Instagram / <a href="https://www.instagram.com/irinasaltykova_official/" target="_blank" rel="noopener noreferrer">irinasaltykova_official</a></p>

Фото © Instagram / irinasaltykova_official

Российская певица Ирина Салтыкова сожалеет о сделанных ранее двух абортах. Она подчёркивает, что является верующей, а прерывание беременности, согласно религиозным канонам, является большим грехом. Рассказывая об этих эпизодах своей жизни в передаче "Судьба человека", певица уточнила, что делала аборты, когда была в браке с Виктором Салтыковым.

"Надеюсь, я отмолила этот грех. И, конечно, с возрастом я понимаю, что один ребёнок — это маловато. Нужно минимум два, лучше три", — говорит артистка.

Она добавила, что Салтыков не заставлял её делать аборты, но и сказать, что это было исключительно её желание, она не может. По словам певицы, делать один из абортов она ехала в одиночестве в какой-то украинский город, где работал знакомый врач пары.

"У меня уже в поезде поднялась температура, мне было очень плохо. Я чувствовала себя жутко беззащитной и несчастной", — рассказала об одном из эпизодов Салтыкова.

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А ранее Салтыкова раскрыла секрет своей неувядающей красоты. По словам артистки, она никогда не посещает спортзал и косметолога.

Авторы
Артем Порвин
Артем Порвин

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