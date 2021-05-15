"Ну всё, русские выиграли": Британцы не оценили ролик армии США про ЛГБТ-солдат

Британцы не оценили ролик армии США про ЛГБТ-солдат. Видео © USA Army

Политкорректный агитационный видеоролик американской армии, пропагандирующий нетрадиционные сексуальные отношения, не оценили британцы. Некоторые из них пришли к выводу, что американская цивилизация не развивается, а приходит в упадок.

Ролик представляет собой наполовину анимационный фильм, в котором рассказаны истории военнослужащих. Например, девушки, которая воспитывалась лесбийской парой. С юного возраста она является активным борцом за права ЛГБТ-сообщества, участвует в соответствующих акциях и митингах.

Об этом видео написал британский таблоид Daily Mail, чем спровоцировал бурную дискуссию среди своих читателей. Некоторые из них уверены, что Россия и Китай смотрят на такую американскую армию с улыбкой и становятся сильнее.

"Россия и Китай тем временем только крепнут и смеются над нелепой Америкой", — написал Bjerg.

"Ну всё, русские выиграли. И Китай тоже!" — прокомментировал lostandgoneforever.

Другие пользователи выразили уверенность в том, что армия должна защищать национальные интересы и интересы государства, а не выступать за личные интересы. Нашлись и те, кто напомнил, что сила армии в единстве и подчинении командирам, а не в индивидуальностях.