"Ну всё, русские выиграли": Британцы не оценили ролик армии США про ЛГБТ-солдат
Некоторые читатели таблоида отметили, что армия сильна единством, а не учётом индивидуальности каждого из них.
Британцы не оценили ролик армии США про ЛГБТ-солдат. Видео © USA Army
Политкорректный агитационный видеоролик американской армии, пропагандирующий нетрадиционные сексуальные отношения, не оценили британцы. Некоторые из них пришли к выводу, что американская цивилизация не развивается, а приходит в упадок.
Ролик представляет собой наполовину анимационный фильм, в котором рассказаны истории военнослужащих. Например, девушки, которая воспитывалась лесбийской парой. С юного возраста она является активным борцом за права ЛГБТ-сообщества, участвует в соответствующих акциях и митингах.
Об этом видео написал британский таблоид Daily Mail, чем спровоцировал бурную дискуссию среди своих читателей. Некоторые из них уверены, что Россия и Китай смотрят на такую американскую армию с улыбкой и становятся сильнее.
"Россия и Китай тем временем только крепнут и смеются над нелепой Америкой", — написал Bjerg.
"Ну всё, русские выиграли. И Китай тоже!" — прокомментировал lostandgoneforever.
Другие пользователи выразили уверенность в том, что армия должна защищать национальные интересы и интересы государства, а не выступать за личные интересы. Нашлись и те, кто напомнил, что сила армии в единстве и подчинении командирам, а не в индивидуальностях.
Ранее британцы пришли в восторг от Парада Победы и назвали Россию подлинным героем войны. Восхищение читателей вызвала слаженность парадных расчётов, а также девушки-военнослужащие. Англичане позавидовали тому, как РФ защищает традиции и историю.
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