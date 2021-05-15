Микроавтобус и легковушка столкнулись в Красноярском крае, десять человек пострадали
По предварительной информации, 20-летний водитель Nissan не справился с управлением и допустил ДТП. Травмированные доставлены в больницу.
Фото © ГУ МВД по Красноярскому краю
В Красноярском крае на 473-м километре автомобильной дороге E-257 "Енисей" столкнулись микроавтобус и легковой автомобиль. Пострадало десять человек. Об этом сообщили в региональном главке МВД РФ.
Как отмечается, по предварительной информации, 20-летний водитель Nissan AD не справился с управлением. Пострадали оба водителя, а также восемь пассажиров "газели". Они были доставлены в Шушенскую районную больницу.
Ранее в Крыму скорая с пациентом лоб в лоб столкнулась с легковушкой и перевернулась. Больного коронавирусом везли в больницу. В результате аварии пострадало три человека.
Комментариев: 0