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"Получил удар в бок и меня вынесло": Участник ДТП с сенатором Королёвым рассказал о таране

В полиции пострадавшей семье заявили, что виновник аварии свяжется с ними, однако до сих пор никаких звонков не поступало.

14 мая, 18:59
<p>Фото © <a href="https://gorod48.ru/news/1913849/" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Gorod48.ru</a></p>

Фото © Gorod48.ru

Житель Липецка Александр, ставший участником аварии с российским сенатором Олегом Королёвым, рассказал о произошедшем ДТП. По его словам, он видел, как водитель Lexus LX 570 предупреждал фарами о готовящемся обгоне, однако стал совершать манёвр в совершенно непригодном для этого месте.

"В зеркало заднего вида я увидел чёрный "лексус", который вилял по дороге. Фарами его водитель показал, что собирается совершить поворот. А потом за заправкой прямо между опорами железнодорожного моста неожиданно пошёл на обгон. Я только успел подумать, каким идиотом нужно быть, чтобы совершать этот манёвр, как моя машина получила удар в бок и меня вынесло на обочину", — приводит его слова издание Gorod48.ru.

Момент тарана машиной сенатора Королёва другого авто в Липецке попал на видео

Момент тарана машиной сенатора Королёва другого авто в Липецке попал на видео

После случившегося сенатор не остановился и покинул место ДТП. Жена пострадавшего водителя рассказала, что полиция, взявшая показания у мужа, заметила, что виновник происшествия с ними свяжется, однако пока никаких звонков от Королёва не поступало.

Как видно на фотографиях, машина Александра получила значительные повреждения двери и крыла. Кроме того, ему повезло, что в этот момент справа было место, куда он смог свернуть, иначе ДТП могло привести к более серьёзным последствиям.

Членство сенатора Королёва в "Единой России" приостановлено после истории со странной ездой

Членство сенатора Королёва в "Единой России" приостановлено после истории со странной ездой

Напомним, сенатора Олега Королёва остановили полицейские на дороге в Липецке с признаками алкогольного опьянения. Водители сняли на видео автомобиль парламентария с пробитыми колёсами, который с трудом ехал по обочине дороги. Когда его остановили сотрудники ГИБДД, Королёв отказался от прохождения медосвидетельствования. Даже его пресс-секретарь не смогла объяснить причины этого.

Авторы
Никита Могилев
Никита Могилев

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