"Получил удар в бок и меня вынесло": Участник ДТП с сенатором Королёвым рассказал о таране

Житель Липецка Александр, ставший участником аварии с российским сенатором Олегом Королёвым, рассказал о произошедшем ДТП. По его словам, он видел, как водитель Lexus LX 570 предупреждал фарами о готовящемся обгоне, однако стал совершать манёвр в совершенно непригодном для этого месте.

"В зеркало заднего вида я увидел чёрный "лексус", который вилял по дороге. Фарами его водитель показал, что собирается совершить поворот. А потом за заправкой прямо между опорами железнодорожного моста неожиданно пошёл на обгон. Я только успел подумать, каким идиотом нужно быть, чтобы совершать этот манёвр, как моя машина получила удар в бок и меня вынесло на обочину", — приводит его слова издание Gorod48.ru.

После случившегося сенатор не остановился и покинул место ДТП. Жена пострадавшего водителя рассказала, что полиция, взявшая показания у мужа, заметила, что виновник происшествия с ними свяжется, однако пока никаких звонков от Королёва не поступало.

Как видно на фотографиях, машина Александра получила значительные повреждения двери и крыла. Кроме того, ему повезло, что в этот момент справа было место, куда он смог свернуть, иначе ДТП могло привести к более серьёзным последствиям.