Состояние российских долларовых миллиардеров превысило треть ВВП

Общее состояние 120 долларовых миллиардеров из России достигло суммы, сопоставимой с 35% ВВП страны, увеличившись примерно на 10 процентов за последний год. Об этом пишет газета Financial Times, ссылаясь на собственные подсчёты.

По данным британского издания, на втором месте по доле состояния миллиардеров по отношению к объёму национального ВВП располагается Швеция: капитал 41 крупного бизнесмена в этой стране достигает почти 30% от внутреннего валового продукта. Замыкает первую тройку списка Индия: состояние миллиардеров там достигает почти 20% от ВВП страны.

На четвёртой и пятой позиции в рейтинге из 20 государств разместились бизнесмены из США и Франции — около 18% и 17% от национальных ВВП соответственно. В первой десятке также находятся Тайвань (15%), Китай (15%), Германия (14%), Бразилия (13%) и Канада (12%).

Как уточняет газета, за последний год суммарное состояние долларовых миллиардеров в мире выросло с 5 до 13 триллионов долларов, а их количество — примерно на 700 человек, до 2,7 тысячи предпринимателей. При этом все миллиардеры в рейтинге были разделены на три группы: "наследственные" (те, кому богатство перешло от родственников), "хорошие" (те, кто заработал состояние в технологических отраслях) и "плохие" (те, кто работает в неэкологичных или "потенциально коррупционных" секторах экономики — энергетика, разработка месторождений, недвижимость, биржа). По данным FT, большинство "плохих" миллиардеров приходится на Мексику, Россию и Австралию, "хорошие" миллиардеры присущи Тайваню, Китаю и Южной Корее, а "наследственные" миллиардеры проживают в основном во Франции, Германии и Индонезии.

Издание называет основателя американской компании Amazon Джеффа Безоса самым богатым человеком на планете. Его состояние оценивается в 77 миллиардов долларов, что равно 0,8% ВВП Штатов. Самое большое состояние по отношению к национальному ВВП, по данным издания, имеют испанец Амансио Ортега (77 миллиардов долларов), основавший компанию Inditex, и мексиканец Карлос Слим (63 миллиарда долларов), владеющий холдингом Grupo Carso — 5,3%.