Доктор Комаровский рассказал, почему нужно обращаться к врачам при "белой лихорадке"

Врач и телеведущий Евгений Комаровский рассказал, почему людям необходимо вызывать врача при "белой лихорадке" — высокой температуре в сочетании с бледностью. Информацией доктор поделился в "Инстаграме".

"Спазм сосудов кожи приводит к резкому ограничению отдачи тепла. Основной признак спазма — выраженная бледность кожи", — пояснил Комаровский.

Он подчеркнул, что у температурящего ребёнка с ОРВИ кожа почти всегда розовая, поэтому такую лихорадку называют розовой.

"Бледная кожа — "белая лихорадка" — это опасно, значит, срочно нужен врач, а любые физические методы охлаждения категорически противопоказаны", — заключил доктор Комаровский.