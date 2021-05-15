Доктор Комаровский рассказал, почему нужно обращаться к врачам при "белой лихорадке"
В такой ситуации любые физические методы снижения температуры тела категорически противопоказаны.
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Врач и телеведущий Евгений Комаровский рассказал, почему людям необходимо вызывать врача при "белой лихорадке" — высокой температуре в сочетании с бледностью. Информацией доктор поделился в "Инстаграме".
"Спазм сосудов кожи приводит к резкому ограничению отдачи тепла. Основной признак спазма — выраженная бледность кожи", — пояснил Комаровский.
Он подчеркнул, что у температурящего ребёнка с ОРВИ кожа почти всегда розовая, поэтому такую лихорадку называют розовой.
"Бледная кожа — "белая лихорадка" — это опасно, значит, срочно нужен врач, а любые физические методы охлаждения категорически противопоказаны", — заключил доктор Комаровский.
Ранее он указал на уникальное свойство коронавируса. По мнению Комаровского, мечта о едином коллективном иммунитете может оказаться недостижимой: новая инфекция быстро мутирует.
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