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США впервые разместят высотные беспилотники "Тритон" в Японии

На базах американских ВВС они проведут пять месяцев и будут задействованы в наблюдении за ситуацией на море.

15 мая, 03:03
<p>MQ-4 C Triton. Фото © <a href="https://www.northropgrumman.com/" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Northrop Grumman</a></p>

MQ-4 C Triton. Фото © Northrop Grumman

Военно-воздушные силы США решили разместить на территории Японии два высотных беспилотных летательных аппарата (БЛА) MQ-4 C Triton ("Тритон"). Такое решение американскими властями было принято впервые.

Как рассказывает агентство Киодо, БЛА "Тритон" разместятся на базе американских ВВС Мисава, расположенной на севере острова Хонсю. Там они пробудут пять месяцев и будут наблюдать за ситуацией на море. В японском Минобороны рассчитывают, что дроны позволят более продуктивно следить за активностью Китая.

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Авторы
Артем Порвин
Артем Порвин

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