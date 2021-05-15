США впервые разместят высотные беспилотники "Тритон" в Японии

Как рассказывает агентство Киодо, БЛА "Тритон" разместятся на базе американских ВВС Мисава, расположенной на севере острова Хонсю. Там они пробудут пять месяцев и будут наблюдать за ситуацией на море. В японском Минобороны рассчитывают, что дроны позволят более продуктивно следить за активностью Китая.