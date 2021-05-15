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Третий раз за год: СМИ узнали о намерении Лукашенко опять приехать в Россию

Отмечается, что президенты обсуждают вопросы по интеграции двух стран, решение которых не под силу правительствам.

15 мая, 03:52
<p>Фото © Пресс-служба президента РФ</p>

Фото © Пресс-служба президента РФ

Президент Белоруссии Александр Лукашенко до конца мая вновь посетит Россию. Это будет уже третий его визит, запланированы переговоры с лидером РФ Владимиром Путиным. Об этом пишет "Коммерсант" со ссылкой на свои источники в Москве и Минске.

Как отмечается, они связывают такую частоту встреч Путина и Лукашенко с намерением к осени подготовить "дорожные карты" по интеграции двух стран. Пока не ясно, встретятся лидеры в Москве или это будет другой российский город.

По данным издания, третья встреча, как и первые две, пройдёт за закрытыми дверями. Прежде Путин и Лукашенко встречались 22 февраля в Сочи и 22 апреля в Москве. Сообщается, что президенты решают проблемы, которые не под силу правительствам.

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Напомним, открывая предыдущие переговоры, Путин заявил об эффективности процессов интеграции в Союзном государстве по линии спецслужб. Его апрельская встреча с Лукашенко продлилась 3 часа 55 минут.

Авторы
Андрей Григорьев
Андрей Григорьев

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