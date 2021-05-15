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"Успели проскочить": Массивный оползень чуть не похоронил заживо сахалинских рыбаков

Опасное природное явление разбудило людей, что позволило обойтись без пострадавших.

15 мая, 04:00

На Сахалине оползень чуть не снёс стоянку рыбаков. Видео © Instagram / fishing_island_sakhalin

На Сахалине сошёл массивный оползень. Рядом была стоянка рыбаков, они проснулись от шума и начавшегося движения породы, успели среагировать и отбежать.

"Пять часов утра. Сошёл оползень. Спали — чувствую: что-то толкануло. Голову поворачиваем — машина едет сама по себе. Вот он, ломает всё, вот как идёт. Вон как берег ушёл. Нас толкало туда, в море. Проснулись от удара", — передаёт слова очевидца издание "Сахалин и Курилы".

Огромная масса земли теперь заблокировала дорогу в Александровск-Сахалинском районе недалеко от села Арково-Берег.

"Они все шевелятся": На Сахалине тысячи морских обитателей выбросило на сушу

"Они все шевелятся": На Сахалине тысячи морских обитателей выбросило на сушу

Ранее на Сахалине матрос попал под канат рыболовецкого судна и погиб. Трагедия произошла в Охотском море при подготовке к швартовым работам.

Авторы
Артем Порвин
Артем Порвин

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