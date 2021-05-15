"Успели проскочить": Массивный оползень чуть не похоронил заживо сахалинских рыбаков

На Сахалине оползень чуть не снёс стоянку рыбаков. Видео © Instagram / fishing_island_sakhalin

На Сахалине сошёл массивный оползень. Рядом была стоянка рыбаков, они проснулись от шума и начавшегося движения породы, успели среагировать и отбежать.

"Пять часов утра. Сошёл оползень. Спали — чувствую: что-то толкануло. Голову поворачиваем — машина едет сама по себе. Вот он, ломает всё, вот как идёт. Вон как берег ушёл. Нас толкало туда, в море. Проснулись от удара", — передаёт слова очевидца издание "Сахалин и Курилы".

Огромная масса земли теперь заблокировала дорогу в Александровск-Сахалинском районе недалеко от села Арково-Берег.